Sportprogramm am Wochenende.

Handball | Fußball | Rollhockey | Tischtennis | Basketball

3. Liga: Bergische Panther – ASV Hamm-Westfalen II (Fr., 20 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Verbandsliga: Haaner TV – Bergische Panther II (Sa., 18.30 Uhr).

Landesliga: Vohwinkeler STV – HG Remscheid II (Sa., 18 Uhr), Wermelskirchener TV – Ohligser TV (Sa., 18.30 Uhr, Mehrzweckhalle Dabringhausen), TV Witzhelden – Bergische Panther III (So., 15 Uhr), ATV Hückeswagen – SSG Wuppertal (So., 19 Uhr, Brunsbachtal).

Oberliga, Frauen: Rheydter TV – HSG Rade/Herbeck (Sa., 18.30 Uhr), Bergische Panther – HSV Überruhr II (So., 15 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Verbandsliga, Frauen: Wermelskirchener TV – Mettmann-Sport (So., 14 Uhr, Mehrzweckhalle Dabringhausen).

Landesliga, Frauen: Wermelskirchener TV II – Welfia Mönchengladbach (So., 12 Uhr, Mehrzweckhalle Dabringhausen), Bergische Panther II – TV Beckrath (So., 13 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Bezirksliga, Frauen: Lüttringhauser TV – Ohligser TV (Sa., 15.30 Uhr, Sporthalle Klausen), Wald-Merscheider TV II – HSG Rade/Herbeck II (So., 15 Uhr).

Regionalliga, männl. B-Jugend: Bergische Panther – HC Düsseldorf (So., 17 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Fußball

Testspiele: Viktoria Köln U19 – FC Remscheid (So., 15 Uhr), SSV Bergisch Born – Kiersper SC (So., 14 Uhr, Born), TuS Grün-Weiß Wuppertal – SC Ayyildiz Remscheid (So., 15 Uhr), TSV Solingen II – TG Hilgen (So., 13 Uhr), SG Hackenberg – SC Sonnborn (So., 15 Uhr, Hackenberg), TS Struck – Türkiyemspor Remscheid (So., 15 Uhr, Neuenhof), 1. Spvg. Remscheid – BV Burscheid II (So., 15 Uhr, Honsberg).

Internationales U13-Hallenturnier um den SHK-Wiesmann-Cup, ausgerichtet vom SV 09/35 Wermelskirchen (Sa./So., ab 8.30 Uhr, Hallen Am Schwanen und Gymnasium).

Frauen-Hallenturnier, ausgerichtet von der TG Hilgen (Sa., 12.30 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Rollhockey

Regionalliga: IGR Remscheid II – RSC Cronenberg III (So., 16 Uhr, Hackenberg).

DRIV-Pokal, Viertelfinale, Frauen: SC Bison Calenberg – IGR Remscheid (Sa., 20.30 Uhr).

Spieltag der NRW-Meisterschaft, U17: SK Germania Herringen – IGR Remscheid (So., 11.15 Uhr), RSG Ruhr – IGR (So., 14 Uhr, jeweils Iserlohn).

Spieltag der NRW-Meisterschaft, U9: IGR Remscheid – Herringen (So., 10 Uhr), IGR – RSC Cronenberg (So., 13.20 Uhr, jeweils Hackenberg).

Tischtennis

Landesliga: TTSG Lüdenscheid – Remscheider TV (Sa., 18.30 Uhr).

Bezirksliga: SG Kolping Remscheid – TTV DSJ Stoppenberg II (Sa., 18.30 Uhr, Pestalozzistraße).

Basketball

Landesliga: Remscheider SV – BG Monheim (Sa., 20 Uhr, Albert-Einstein-Halle).