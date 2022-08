Sportprogramm am Wochenende

Fußball | Handball | Leichtathletik | Tennis

Bezirksliga: BV Burscheid – SV Solingen 08/10 (So., 15 Uhr, Griesberg), SC Ayyildiz Remscheid – SSV Bergisch Born (So., 15.15 Uhr, Honsberg), Dabringhauser TV – SF Baumberg II (So., 15.15 Uhr, Höferhof), 1. Spvg. Solingen-Wald – SC 08 Radevormwald (So., 15.30 Uhr).

Kreisliga A: SSV Dhünn – 1. Spvg. Remscheid (Fr., 20 Uhr, Staelsmühle), SSV Dhünn II – Hastener TV (Sa., 16 Uhr, Staelsmühle), SC Ayyildiz II – SV 09/35 Wermelskirchen II (So., 13 Uhr, Honsberg), TuRa Süd II – SC 08 Rade II (So., 13 Uhr, Bliedinghausen), TuRa Süd – SSV Bergisch Born II (So., 15 Uhr, Bliedinghausen), BV 10 Remscheid – FC Remscheid II (So., 15 Uhr, Neuenkamp), TS Struck – TG Hilgen (So., 15 Uhr, Neuenhof), VfB Marathon – SG Hackenberg (So., 15 Uhr, Reinshagen), SC Heide – TG Hilgen II (So., 15 Uhr, Schnabelsmühle).

Testspiel: FC Remscheid – DJK SF 97/30 Lowick (Sa., 16 Uhr, Röntgen-Stadion).

Bezirksliga, Frauen: SSVg. 06 Haan – TG Hilgen (So., 13 Uhr).

Kreisliga, Frauen: SF Dönberg – Dabringhauser TV (So., 10.30 Uhr), 1. Spvg. Solingen-Wald 03 – SC 08 Radevormwald (So., 11 Uhr), TS Struck – TSV Union Wuppertal (So., 11 Uhr, Neuenhof), BV Gräfrath – Hastener TV (So., 11 Uhr).

A-Junioren, Qualifikation für die Niederrheinliga: SSV Bergisch Born – VfB Speldorf (So., 13.30 Uhr, Born).

C-Junioren, Qualifikation für die Niederrheinliga: FC Remscheid – TSV Meerbusch (Sa., 15 Uhr, Jahnplatz).

A-Junioren, Qualifikation für die Bergische Leistungsklasse: SV 09/35 Wermelskirchen – Cronenberger SC (So., 11 Uhr, Dönges-Eifgen-Stadion).

B-Junioren, Qualifikation für die Bergische Leistungsklasse: FC Remscheid – Bayer Wuppertal (So., 11 Uhr, Jahnplatz), TSV Solingen – SV 09/35 Wermelskirchen (So., 11 Uhr).

C-Junioren, Qualifikation für die Bergische Leistungsklasse: SSV Bergisch Born – SC Velbert II (Sa., 15.30 Uhr, Born), Bayer Wuppertal – FC Remscheid II (Sa., 15.30 Uhr).

Handball

Testspiel: TuS Bommern – HG Remscheid (Sa., 19.30 Uhr).

Leichtathletik

Sengbachlauf mit Aktiven der bergischen Region (So., 8.30 Uhr,Witzhelden-Neuenhof).

Tennis

Niederrheinliga, Herren 60: Meiderich 03 – SC RW Remscheid (Sa., 14 Uhr).