Das Sportbad ist tauglich für eine Synchron-DM

Bereits zum dritten Mal richtete der TSV Aufderhöhe einen Wettkampf im Synchronschwimmen aus.

Remscheid. Mittlerweile ist es für den Solinger Verein schon ein Heimspiel. Bereits zum dritten Mal richtete der TSV Aufderhöhe im Sportbad am Park einen Wettkampf im Synchronschwimmen aus. An diesem Wochenende war dies nach 2018 zum zweiten Mal die Deutsche Meisterschaft. „In Solingen gibt es keine Schwimmstätte, die die Wettkampfbestimmungen für eine DM erfüllt“, berichtet Thomas Fuhlbrügge, der Vorsitzende der TSV-Schwimmabteilung.

In diesem Zusammenhang bedankt er sich bei den Verantwortlichen des H2O-Sauna- und Badeparadies für die Unterstützung beim dreitägigen Event. 162 Schwimmerinnen und zwei Schwimmer aus 21 Vereinen aus ganz Deutschland ermittelten im Solo, Duett oder in der Gruppe die neuen nationalen Titelträger. In einem halben Jahr sind die Solinger wieder in Remscheid zu Gast. Geplant ist dann ein Weihnachts-Synchronschwimmen. pk