Schiris auf großer Bühne: Kristijan Rajkovski, Marvin Szlapa und Gianluca Röttgen

Fußball: Erst Nationalhymne, dann volle Konzentration: Wie das tadellose Trio aus Remscheid im DFB-Pokalfinale der U19 gepfiffen hat.

Über Potsdam lachte die Sonne, und manch einer, besonders mit bergischen Wurzeln, mag gedacht haben: Ja, so ist das, wenn Engel reisen . . . Nun, als himmlische Wesen gehen Kristijan Rajkovski, Marvin Szlapa und Gianluca Röttgen sicher nicht durch. Sie sind geerdet und wiesen das beim DFB-Pokalfinale der U19 eindrucksvoll nach.

Die drei Remscheider Schiedsrichter zeigten beim 3:4 (3:3, 1:2) nach Verlängerung zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln vor 3117 Zuschauern eine tadellose Leistung. Ganz klar: Ihre Nominierung war kein Zufall – und das bestätigten sie in der Partie zweier spielstarker Teams.

Was mag in ihnen vorgegangen sein im Karl-Lieberknecht-Stadion, als vor dem Anpfiff die Nationalhymne ertönte? Momente für die Ewigkeit. Bereits nach elf Minuten zeigte Rajkovski dem Kölner Matti Wagner nach rüdem Einsteigen die gelbe Karte und verschaffte sich Respekt.

Wobei der Remscheider (SG Hackenberg) Unparteiische nicht derjenige ist, der im Mittelpunkt stehen mag. Er leitet laufstark, klar, seriös. Oft mit einem Lächeln auf den Lippen. Und beruhigenden Worten für die Aktiven.

Auch nach einer Rudelbildung in der 73. Minute, die er gut löste, war das so. Und kurz danach, als ein Schalker Spieler das falsche Trikot anhatte. „Eine super Spielleitung von Kristijan“, lobte der Remscheider Schiri-Boss Himmet Ertürk auf der Tribüne. Er war nicht der Einzige, der das so sah.