Der Umbruch fällt ziemlich gewaltig aus

Das letzte Saisonspiel führt Bundesligist IGR nach Cronenberg.

Ein Spiel noch – dann endet für die IGR Remscheid eine enttäuschende Saison in der Rollhockey-Bundesliga. „Wir wollen uns anständig verabschieden“, sagt Trainer Marcell Wienberg vor dem bergischen Derby, das am Samstag um 16 Uhr in der Alfred-Henkels-Halle beim RSC Cronenberg angepfiffen wird.

Während es für die Wuppertaler darum geht, den zweiten Rang vor den anstehenden Play-offs zu sichern, will sich die IGR möglichst gut aus der Affäre ziehen, bevor es in die Sommerpause geht. Die fällt durch den verpassten Einzug in die Runde der letzten Vier deutlich länger aus, als man dies ursprünglich geplant hatte.

Wobei sich das Gesicht der Mannschaft in der kommenden Spielzeit erheblich verändern wird. Denn: Viele gestandene Kräfte ziehen einen Schlussstrich unter ihre Zeit bei der IGR.

Alexander Ober und Yannik Lukassen beenden ihre rollsportliche Laufbahn aus beruflichen Gründen. Gleiches gilt auch für Max Richter und Jonas Langenohl. Schließlich wird auch Daniel Strieder die IGR verlassen. Er lässt sich alle Optionen offen, hat gesagt: „Das wird die Zukunft zeigen.“ Möglich also, dass er bei einem anderen Club noch einmal neu angreift. Genauso aber auch, dass er beruflichen Dingen den Vorrang gibt.

Wir müssen das als Verein so akzeptieren.

Weil Moritz Kreidewolf (berufliche und familiäre Gründe) schon vor einigen Wochen einen Schlussstrich gezogen hat, fällt der Umbruch bei den Remscheidern gewaltiger aus, als es in der Vergangenheit üblich war. Erstaunlich: Die meisten befinden sich im besten Rollhockeyalter, einige sind sogar Nationalspieler.

„Wir müssen das als Verein so akzeptieren“, findet Wienberg. In welcher personellen Konstellation es künftig weitergeht, wollen die Verantwortlichen in der nächsten Zeit bekanntgeben. Sicher dürfte sein, dass man in den kommenden Jahren bezüglich der sportlichen Ambitionen den Gürtel zunächst einmal enger schnallen muss.

Gut möglich, dass Yannick Peinke als Kapitän die jungen Wilden mit all seiner Erfahrung weiter an die raue Luft in der Bundesliga heranführen wird.

Wie läuft der finale Spieltag für die IGR ab?

In Cronenberg sind alle Spieler noch einmal dabei, die den Verein verlassen und/oder ihre Laufbahn beenden. Im Anschluss sitzt man bei einem Essen im Il Camino in Hasten zusammen. Dann trennen sich die sportlichen Wege. Ein merkwürdiges Gefühl.

In der kommenden Saison könnte die Bundesliga übrigens wieder auf sieben Teams aufgestockt werden. Spekulationen zufolge plant der RSC Darmstadt zwar einen Rückzug aus der höchsten deutschen Spielklasse, dafür könnten mit dem RHC Recklinghausen und dem HSV Krefeld wieder zwei Teams dazukommen. Klarheit soll es schon in Kürze geben.