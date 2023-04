Der IGR-Nachwuchs möchte sich empfehlen

Noch bis zu diesem Donnerstag dauert ein Vorbereitungslehrgang für die Rollhockey-Nationalmannschaften U17 und U19 in der Hemberghalle in Iserlohn, der am Montag begonnen hat. Besonders die Älteren werden versuchen, sich vor den Augen der Bundestrainer zu empfehlen, steht in diesem Jahr doch die Europameisterschaft an.