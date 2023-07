Phänomen Carsten Hausmann: Aus den Bergen in die Berge

Mit dem Rad in den Bergen: Carsten Hausmann.

Remscheider Radsportler finisht mit 75 den 30. Dreiländergiro. Wie die Tour für ihn war und was jetzt kommt.

Remscheid.-ad- Der Mann ist ein Phänomen. Dass Carsten Hausmann vor einigen Tagen den 30. Dreiländergiro erfolgreich bewältigt hat, ist die eine Sache. Dass der Remscheider bereits 75 Jahre alt ist, eine andere. Umso bemerkenswerter also, wie überzeugend er den legendären Alpen-Radmarathon mit 120 Kilometern und 3000 Höhenmetern bewältigte.

„Ich bin stolz, diese ambitionierte Strecke gefinisht zu haben“, sagte Hausmann, der sich relativ kurzfristig entschieden hatte, zum zweiten Mal nach 2015 an dieser so beliebten Veranstaltung teilzunehmen.

Mit der Brutto-Gesamtzeit von 6:37 Stunden landete er im Mittelfeld der Altersklasse Ü60 – auf Rang 68. Start und Ziel war wie immer in Nauders (Österreich) gewesen. Als enorme Herausforderungen sollten sich für ihn und die anderen mehr als 3700 Teilnehmer das Stilfserjoch (2757 Meter), die rasante Abfahrt vom Umbrailpass nach Santa Maria und der finale Aufstieg vorbei am Reschensee nach Nauders entpuppen. Hausmann gab ehrlich zu: „Auf den letzten 20 Kilometern haben mir heftige Muskelprobleme das Leben so richtig schwer gemacht.“

Viel Zeit zum Ausruhen blieb nicht. Schon am Wochenende startete der Lenneper mit den Bergischen Jungs zur Jahrestour nach Krün am Karwendelgebirge. Bereits zum 28. Mal ist das Team um den einbeinigen Ausnahmeathleten Thomas Merten mit den Mountainbikes unterwegs, um sich den alpinen Herausforderungen zu stellen. Und dabei jede Menge Spaß zu haben.