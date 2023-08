BVB ärgert den VfB Marathon

Brandgefährlich: Patrick Kunde (Nr. 28) brachte den VfB schon nach zwei Minuten in Burscheid in Führung.

Alle Spiele der Kreisliga A im Überblick. Für einen echten Aufreger sorgte der BV 10 Remscheid.

Der VfB wird sich gewaltig ärgern. Eine 3:0-Pausenführung reichte der Mannschaft von Dominik Müller nicht, um drei Punkte vom Griesberg mit nach Hause zu nehmen. Patrick Kunde (2.), Chris Stumpf (16.) und David Lopez Aragon (40.) hatten mit ihren Toren eine vermeintlich klare Angelegenheit in die Wege geleitet, die Rechnung aber ohne den Wirt gemacht. Oder besser: ohne den BVB. Der bäumte sich auf und schaffte durch Max Nunziata (48.) und Furkan Asut (80./86.) noch den viel umjubelten Ausgleich.

SC 08 Radevormwald – Dabringhauser TV II 1:0 (0:0)

Wer sagt, dass man als klarer Favorit immer Kantersiege einfahren muss? Beim SC 08 wird man froh sein, das erste Spiel nach dem Abstieg erfolgreich über die Runden gebracht zu haben. Gegen den Aufsteiger reichte ein Tor von Titus Hoffmann gleich nach der Pause (48.), um mit drei Punkten vom Platz zu gehen.

SC Ayyildiz Remscheid II – SC Heide 3:7 (0:5)

Die Hückeswagener wurden ihrer Favoritenrolle durch Tore von Karim Achour (3.), Johannes Günther (7.), Daniel Becker (17./24./27.), Sam Kirschsieper (70., FE) und Mats-Ole Sperling (78.) mehr als gerecht. Für den Gastgeber trafen Cagatay Urtekin (50.), Boris Yankov (54.) und Jasin Aharchi (88.). Ayyildiz-Coach Erdal Sürmeli meinte: „Mehr war angesichts des Vorbereitungsstandes von uns noch nicht zu erwarten.“ Sein Pendant Normen Kirschsieper sagte: „Ich bin zufrieden. Wir haben nur zu viele Gegentore bekommen.“

SG Hackenberg – SSV Bergisch Born III 2:0 (1:0)

Ein Doppelpack von Dustin Guttmann (11./77.) ebnete der SGH den Weg. Der Aufsteiger verkaufte sich in seiner ersten Partie teuer.

SSV Bergisch Born II – TuRa Süd 3:2 (2:2)

Eine Minute vor dem Abpfiff sicherte Leon Noack dem SSV II einen Sieg, den nicht jeder erwartet hatte. Angelo Bifulco (17.) und Dario Salpetro (38.) waren ebenfalls für die Borner erfolgreich gewesen. Sergen Bozdas (31.) und Orlando Paulo Samuel (44.) hatten jeweils ausgeglichen.

Hastener TV – BV 10 Remscheid ausgefallen

Die Partie wird mit drei Punkten und 2:0-Toren für den HTV gewertet, weil der BV 10 nicht angetreten ist. Zwar waren die Gäste mit elf Akteuren erschienen, von denen einige aber nicht einsatzfähig waren. „Wir hatten Kranke und Verletzte dabei. Die Verantwortung wollte ich nicht übernehmen“, sagte Spielertrainer Ramazan Dagdas.

Drei Akteure der 3. Mannschaft, die fest vorgesehen waren, kamen erst mit Verspätung zum Stadtpark, weil sie offenbar ein Testspiel mit der 2. Mannschaft vorgezogen hatten. Erst nach einem Anruf von Vorstandsmitglied Berthold Fahl bewegte sich das Trio zur 1. Mannschaft. Zu spät. Da war die Begegnung bereits abgesagt.

Fahl zeigte sich über die Abläufe entsetzt: „Am Samstag hatten wir noch 14 Spieler, dazu gehörten auch die drei der Dritten.“ Für Dienstag ist nun ein Gespräch mit den Beteiligten angekündigt.

Staffelleiterin Aylin Caliskan äußerte ihr Unverständnis: „Es ist auch dem Gastgeber gegenüber eine Frechheit, wenn man vier Teams gemeldet hat und dann am ersten Spieltag noch nicht einmal eine spielfähige Mannschaft auf den Platz bekommt.“

TG Hilgen – FC Remscheid II 3:0 (1:0)

Saisonstart nach Maß für die Turngemeinde, welche den Doppelpack von Kim Maurer (5./64.) und den Treffer von Edon Maliqi (72.) feierte. Da nutzten dem FCR II auch nicht die Leihen aus dem Kader der 1. Mannschaft (Sebastian Lienen, Gloire Sunda, Moritz Kerkien). Dazu auch: Neue Besen kehren gut

TG Hilgen II – SV 09/35 Wermelskirchen II 1:3 (1:0)

Eigentlich wollte sich Carmelo Salpetro bei 09/35 II aufs Coachen konzentrieren. Dann waren seine Knipser-Qualitäten doch gefragter denn je. Mit seinen Treffern in der 70. und 79. Minute entschied der Angreifer die Partie. Zuvor hatte Mark Bros die TGH II in Führung gebracht (26.) und Max Müßener (68.) ausgeglichen. Bis zum Platzverweis von Luca vom Stein (53.) hatte die TGH II die Nase vorne. „Danach ging bei uns nichts mehr“, ärgerte sich Trainer Andreas Herweg. Auch bei 09/35 II gab es Rot – für David Kruse (89.).

So geht es weiter

Am kommenden Sonntag kommt es in der Fußball-Kreisliga A zu zwei Knallerpaarungen. Am zweiten Spieltag empfängt der SC Heide um 15 Uhr an der Schnabelsmühle den SC 08 Radevormwald. Und der VfB Marathon wird sich zeitgleich in Reinshagen mit der SG Hackenberg auseinandersetzen. Da ist Spannung angesagt.