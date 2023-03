Kellerderby verspricht Mega-Spannung

Bezirksliga: DTV trifft am Sonntag auf Ayyildiz – Rade und BVB spielen schon an diesem Freitag.

Dabringhauser TV – SC Ayyildiz (So., 15.15 Uhr, Höferhof). Die Konstellation im Kellerderby hat es in sich. Acht Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Vorsprung des Tabellenelften Ayyildiz auf den -13. Dabringhausen sechs Punkte. „Wenn wir gewinnen, ist das eine Entscheidung zu unseren Gunsten“, sagt Remscheids Trainer Axel Kilz, der nach dem 2:2 im Hinspiel auch den direkten Vergleich im Blick hat.

Seinem Gegenüber ist die Ausgangslage natürlich ebenfalls bewusst. „Das Spiel ist so krass wichtig. Wir müssen uns einfach die drei Punkte holen“, verdeutlicht Patrick Grün.

Der Trainer des DTV wird allerdings nicht an der Seitenlinie stehen. Beim 0:3 in Aufderhöhe hatte sich Grün nach dem Abpfiff eine rote Karte eingehandelt, weil er die Schiedsrichter nach deren Ansicht zu harsch kritisierte. „Wie lange ich gesperrt werde, weiß ich noch nicht“, sagt der Coach, der von seinem „Co.“ Yakup Karakus vertreten wird. Beide sind froh, dass Yusuf Kaya und Marvin Dattner ins Team zurückkehren. Dafür fallen allerdings mit Patrick Sadowski (krank) und Luca Kwasnitza (5. Gelbe) auch zwei Akteure aus.

Beim SCA wird Momo Akbulut (Fuß) schmerzlich vermisst. „Er wird uns möglicherweise länger fehlen“, berichtet Kilz. Bedri Mehmetis Einsatz ist zudem aus gesundheitlichen Gründen fraglich. Gegenüber dem mageren 1:1 gegen Berghausen zuletzt erwartet der Ayyildiz-Coach eine klare Steigerung: „Wir wissen, dass wir da nicht gut gespielt haben.“

Mit einem Remis wäre ich schon zufrieden.

SC 08 Radevormwald – HSV Langenfeld (Fr., 19.45 Uhr, Kollenberg). Der Termin am Freitagabend hat sich für die Rader bewährt. Mehr Zuschauer, auch mehr Punkte – „das können wir gerne fortführen“, sagt Trainer Zdenko Kosanovic, dessen Team es nun aber mit der formstärksten Truppe der Liga zu tun bekommt. Die Langenfelder haben aus den letzten sechs Partien 16 von 18 möglichen Punkten geholt und zuletzt Spitzenreiter Mettmann ein 0:0 abgetrotzt. „Mit einem Remis wäre ich schon zufrieden“, sagt Kosanovic, der Niklas Brocksieper (Arbeit) und Max Finkensieper (5. Gelbe) ersetzen muss. Dafür ist Keeper Yannik Prahl wieder an Bord.

ASV Mettmann – SSV Bergisch Born (So., 15 Uhr). In der Hinrunde war dieses Duell noch das Spitzenspiel des Ersten gegen den Zweiten. Mittlerweile hat Mettmann längst die Spitze übernommen – und Born ist auf Rang sechs abgerutscht. „Wir durchleben aktuell schon eine Krise“, spricht Trainer Tim Janowski Klartext. „Wie es momentan läuft, ist echt eine Katastrophe.“ Ihm ist jedoch wichtig, die Ruhe zu bewahren und die Entwicklung weiter voranzutreiben. Dazu gehöre eben auch, sich aus einer Krise herauszuarbeiten. Beim Primus will der SSV sich keinesfalls einigeln, sondern weiter spielbestimmend auftreten. Mit relativ unverändertem Kader.

BV Burscheid – TSV Solingen (Fr., 19.30 Uhr, Griesberg). Das Schlusslicht bleibt sich seiner Linie treu und möchte am Freitagabend mit dem bekannten Mix aus Jugend und Erfahrung bestmöglich gegenhalten. „Wir sind motiviert wie immer“, sagt Vorstandsmitglied Christian Haas und kündigt einen 16-Mann-Kader an. Ex-TSVer Nils Dünweg fehlt allerdings. „Wir wollen das Spiel so lange wie möglich offen gestalten“, erklärt Haas.

Vergleich

Vor dem Endspurt der aktuellen Spielzeit lohnt ein Blick auf die Vorsaison, um die bisherigen Leistungen der Bezirksligisten einzuordnen. Nach 22 Spielen stand der SSV Bergisch Born bei 41 Punkten, diesmal sind es 40. Deutlicher verschlechtert hat sich der DTV (20 statt 29). Eine bessere Bilanz weisen dagegen die Rader (28 statt 21) und auch der SC Ayyildiz (26 statt 24) auf. Nicht vergleichbar ist die Ausbeute des BV Burscheid, der vor einem Jahr bekanntlich noch in der Kreisliga A zu Hause war.