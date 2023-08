Sogar in Bayern blickt man auf den Pokalknüller

Auch für Heiner Düssel und Stephan Küsters ist das Duell zwischen FCR und WSV etwas Besonderes.

Von Andreas Dach

Der eine ist aus familiären Gründen vor einiger Zeit nach Bayern gezogen, schaut sich fast jedes Spiel der SpVgg Unterhaching an und bringt sich zunehmend mehr bei dem aktuellen Tabellenzweiten der 3. Liga ein. Der andere ist als Sportlicher Leiter bei Viktoria Köln tätig. Was das mit dem bergischen Knüller zu tun hat, welcher den FC Remscheid und den Wuppertaler SV an diesem Mittwoch um 17.30 Uhr in der ersten Runde des Niederrheinpokals im Röntgen-Stadion zusammenführt? Nun, eine ganze Menge. Heiner Düssel, am vergangenen Sonntag Gast der RGA-Sportredaktion im Podcast „Abpfiff“, war für beide Clubs tätig. Gleiches gilt für Stephan Küsters. Klar, dass das bevorstehende Duell zwischen dem Landes- und dem Regionalligisten auch Thema war, als sich die beiden fußballbegeisterten Männer vor dem Drittligaduell zwischen der SpVgg Unterhaching und Viktoria Köln (Endergebnis: 2:1) zu einem kurzen Plausch in einem nahe gelegenen Biergarten trafen. „Toll, dass sich Stephan die Zeit genommen hat“, stellte Düssel heraus. „So kurz vor dem Spiel ist das nicht selbstverständlich.“

Immer wieder driftete ihre Unterhaltung auch in Richtung des Pokalspiels in Remscheid, welches eine komplette Fußball-Region elektrisiert und bei welchem mehr als 2000 Zuschauer erwartet werden. „Ich würde mir das unglaublich gerne ansehen“, sagte Düssel. „Aber die Strecke vom Starnberger See ist mir für die 90 Minuten dann doch zu weit.“ Nachvollziehbar. Also wird er die modernen Medien nutzen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Wie zum Beispiel den RGA-Lokalsport auf Facebook, der punktuell immer wieder vom Spiel berichtet. Dort entgeht ihm nichts. Und wem drückt Düssel die Daumen? Er gibt zu, dass „zwei Herzen in seiner Brust schlagen“, legt sich dann aber doch fest: „Vielleicht ein wenig mehr dem FCR, dort bin ich ja mal 1. Vorsitzender gewesen.“ Beim WSV gehörte Düssel später dem Beirat an.

Und Küsters? Er hat früher für den FC Remscheid in der Regionalliga gespielt, war ein starker Spielgestalter. Beim Wuppertaler SV war er bis zur vergangenen Saison als Sportchef tätig, ehe er in gleicher Funktion am 1. Mai in die Domstadt wechselte. Ein Heißblut. Einer, der immer unter Strom steht. „Beim Spiel in Unterhaching hat er auf der Bank Gelb bekommen“, hat Düssel von der Tribüne aus lächelnd beobachtet. Küsters halt . . .