IGR-Frauen stehen in den Finals um die Deutsche Meisterschaft

Rollhockey: Von „nicht funktionierender Birne“ hin zu „kühlem Kopf“ - viele Emotionen.

Remscheid. Sie ist noch so jung. Gerade einmal 16 Jahre alt. Da mag man es nur zu gut verstehen, wenn Sara Sousa nach einem solchen Spiel auf die Frage nach ihrer Leistung und der damit verbundenen Gefühlswelt sagt: „Ich bin gerade sprachlos.“

Die hochtalentierte Rollhockeyspielerin der IGR Remscheid trug mit drei Treffern zum 7:3 (2:2)-Erfolg gegen den TuS Düsseldorf-Nord bei. Und damit zum verdienten Einzug in die Endspiele, in welchen am kommenden und am übernächsten Wochenende der RSC Cronenberg der Gegner sein wird. Um dann schließlich doch etwas von „geplatztem Knoten“ zu sagen.

Ob sie damit sich meinte oder die IGR – das ist nicht so ganz klar. Auf den Bundesligisten lässt sich das aber auf jeden Fall beziehen. Eine Woche nach dem hauchdünnen Sieg in der Landeshauptstadt (1:0) brauchten die Remscheiderinnen eine Halbzeit, um ins Spiel zu finden.

Immerhin hatten Saphira Giersch (6.) und eben Sara Sousa (23.) die Rückstände (2./14.) ausgeglichen. „Es hat bei uns von der Birne her noch nicht so funktioniert“, resümierte Trainer Thomas Beck den ersten Abschnitt. Die Anspannung war spürbar gewesen.

„Dann aber haben wir kühlen Kopf bewahrt“, meinte die Nationalspielerin Saphira Giersch. Plötzlich leistete man sich keine unnötigen Ballverluste in der eigenen Hälfte mehr, und plötzlich konterte man wie aus dem Lehrbuch. Es war herrlich anzusehen, wie Celina Söhngen (31.), Saphira Giersch (33.), Anna Behrendt (34.) und Sara Sousa (39./43.) das Ergebnis auf 7:3 hochschraubten.

„Ich werde verrückt“, begeisterte sich Co-Trainer Oliver Gabriel. Daran änderte auch ein weiterer Treffer der Düsseldorferinnen kurz vor Schluss nichts mehr, als die IGR schon munter durchgewechselt hatte. „Finale, Finale!“ Die Gesänge der Gewinnerinnen steigern die Vorfreude. Auch die von Sara Sousa . . .