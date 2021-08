SG Remscheid hofft auf den Herbst

Auch die Schwimmer haben Probleme.

Von Peter Kuhlendahl

Wenn einem das Wasser bis zum Halse steht, ist die Krise meist schon über einen hereingebrochen. So schlimm ist es bei den Schwimmerinnen und Schwimmern der SG Remscheid allerdings noch nicht. Im Gegenteil: Sie würden sich über Wasser in diesen Zeiten sogar freuen. Doch auch das Sportbad am Park ist wegen der Corona-Krise geschlossen und das Wasser aus den Becken abgelassen. „Aber natürlich gibt es uns noch“, meint der SG-Vorsitzende Dirk Jünger mit einem Augenzwinkern.

Den Humor hat der Vorsitzende nicht verloren

Aktuell ist – wie bei allen Vereinen – das Hauptproblem, dass die Sportlerinnen und Sportler nicht wie gewohnt trainieren können. „Meine Tochter Michelle als Trainerin lässt sich aber einiges einfallen. Sie startet bald mit Online-Sporteinheiten, um ihre Schützlinge in Bewegung zu halten“, berichtet der Vorsitzende, der seinen Humor weiter nicht verloren hat: „Wenn alles wieder seinen geordneten Gang geht, müssen wir hoffentlich nicht für den einen oder anderen die Schwimmflügel auspacken.“

Sorgen bereitet den SG-Verantwortlichen die finanzielle Situation. Da sie aktuell nicht trainieren können, fällt natürlich auch kein Wassergeld an. Dennoch gibt es weiter laufende Kosten. Jünger: „Aus diesem Grund haben wir auch Fördergelder beantragt.“

Die Haupteinnahmequellen der SG sind derweil die Ausrichtungen von Wettkämpfen. Dass die „Seelöwentalentiade“ Ende April nicht stattfinden kann, sei verschmerzbar. Anders sieht es bei den großen Events im Herbst aus. Wenn der BRSNW-Cup, das Pokalschwimmen oder gar die Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Aktiven mit Handicap ausfallen, wird es allerdings eng.