Roman Warland wird Soldat

Trainerwechsel beim HC BSdL.

Björn Sichelschmidt ist nur noch bis zum Saisonende Trainer des HC BSdL. Im Sommer beendet er auf eigenen Wunsch seine dann zweijährige erfolgreiche Tätigkeit beim Handball-Landesligisten.

Der Zeitaufwand ist dem in Essen lebenden Sichelschmidt mit der regelmäßigen Pendelei zu groß geworden, zumal er auch noch in Pohlhausen als spielstarker Tennisspieler fungiert. „Wir wollen Björn einen bestmöglichen Abschied bereiten“, sagt Jens Schnellhardt, der bei den Soldaten Spieler und Sportlicher Leiter ist. „Wir sind ihm als Verein sehr dankbar für seinen immensen Aufwand und besonders den Aufstieg in die Landesliga.“

Ein Nachfolger mit klangvollem Namen ist bereits gefunden. Roman Warland, zuletzt für die HSG Radevormwald/Herbeck aktiv und vormals dort auch Trainer, wird das Amt übernehmen. „Er war unser Wunschkandidat“, verdeutlicht Schnellhardt, „und wir haben nur mit ihm gesprochen.“ Im August richtet der HC BSdL die Bergischen Handball-Meisterschaften aus. ad