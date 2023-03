Terfloth bei Lehrgang

Lenneperin zur Jugend-Nationalmannschaft.

Bei Handball-Bundesligist TSV Bayer Leverkusen gehört sie schon seit längerer Zeit zum Stammpersonal, hat sich mittlerweile im deutschen Oberhaus voll etabliert.

In dieser Saison steht Pia Terfloth nach 15 (von 17 möglichen) Spielen bei 27 Toren und mit ihrer Mannschaft auf Platz neun.

Schon fast zur Routine gehört für die 18-jährige Lenneperin auch, Teil der Jugend-Nationalmannschaft zu sein. So wurde Terfloth erneut in einen 18-köpfigen Kader der U19 berufen, der von Trainer Christopher Nordmeyer zu einem Lehrgang vom 2. bis 8. April ins Sportzentrum Kaiserau eingeladen wurde. Nächstes großes Ziel ist die U19-Europameisterschaft vom 6. bis 16. Juli in Rumänien. fab