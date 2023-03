Nachholspiel: Soldaten setzen auf Sieg und gute Kulisse

Am Freitag steigt das Derby HC BSdL gegen HSG Rade.

Bevor es nach der Osterpause bereits auf die Zielgerade der Meisterschaftsrunde 2022/23 geht, wird in der Landesliga noch das eine oder andere Nachholspiel absolviert.

An diesem Freitag empfängt der HC BSdL die HSG Radevormwald/Herbeck zum Derby. Anwurf in der Sporthalle Neuenkamp in Remscheid ist um 19.30 Uhr.

Dabei könnten die Soldaten mit einem Sieg einen weiteren Schritt in Richtung Vizemeisterschaft machen. „Nach zwei Niederlagen wollen wir uns nun mit einem Erfolgserlebnis in die Pause verabschieden“, erklärt HC-Trainer Björn Sichelschmidt, der auf Keeper Niko Nesselrath verzichten muss.

Da man am Freitagabend auf eine ordentliche Kulisse hofft, wird auch das Catering-Angebot erweitert. So wird zum Beispiel auch der Grill vor der Halle zum Einsatz kommen.

Was erwartet die HSG Rade/Herbeck vom Derby?

Für sein Gegenüber Björn Frank gibt es indes nur ein Ziel: „Wir wollen einen weiteren Sieg landen.“ Oder zumindest nicht verlieren. „Mit einem Punkt wären wir zur Not auch zufrieden“, ergänzt der Radevormwalder Coach, der aktuell keine größeren personellen Probleme hat, mit einem Augenzwinkern. pk