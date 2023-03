Mini-WM: HSG belegt Rang 3

Die HSG-Kinder bei der Mini-WM in Wülfrath.

E-Jugend hat Spaß und Erfolg.

Auf ein großartiges handballerisches Erlebnis können die Kleinsten der HSG Radevormwald/Herbeck zurückblicken. Sie nahmen mit ihrer gemischten Mannschaft aus männlicher und weiblicher E-Jugend an der sogenannten „Mini-WM“ in Wülfrath teil.

14 Aktive, drei Trainerinnen, Eltern und weitere Angehörige der HSG (Kuwait) erlebten in der MTC-Arena einen Start nach Maß. Gegen den Niederbergischer HC (Costa Rica) gelang ein 9:4-Erfolg. Dann aber folgten Niederlagen gegen den Kettwiger SV (Brasilien, 8:15) und den TB Wülfrath (Portugal, 7:14).

Auch als Drittplatzierter der Vorrunde fuhr man glücklich zurück in die Bergstadt. Wann hat man schon einmal die Möglichkeit, an einer WM teilzunehmen. T-Shirts und Urkunden werden die Kinder noch lange an diesen Tag erinnern. ad