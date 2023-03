In Hilgen wird es emotional zugehen

Unter anderem von Simon Schlösser muss man sich bei den Bergischen Panthern an diesem Freitag verabschieden. Er will in seinem letzten Heimspiel aber noch einmal seine Klasse unter Beweis stellen.

Panther verabschieden Spieler und Torwarttrainer – HGR in Neuss, Panther II in Essen.

3. Liga: Bergische Panther – Longericher SC (Fr., 20 Uhr, Max-Siebold-Halle). Die Erinnerungen ans Hinspiel sind noch präsent. In buchstäblich letzter Sekunde warf Justus Ueberholz den Wimpernschlag-Erfolg bei den Kölnern heraus. „Das war das emotionalste Spiel der Saison“, sagt Panther-Trainer Marcel Mutz.

Emotional wird es auch diesmal wieder in der voraussichtlich bestens gefüllten Hilgener Halle. Weil Partien gegen die Kölner geradezu prädestiniert dafür sind. Weil es um den dritten Tabellenplatz geht. Und weil bei den Panthern eine Reihe von Verabschiedungen anstehen.

Welche Spieler werden bei den Panthern verabschiedet?

Da darf man am Freitag schon einmal ein wenig wehmütig werden, wenn Simon Schlösser (HSG Siebengebirge), Lukas Elverfeld (HC Gelpe/Strombach), Bjarne Steinhaus (Ziel unbekannt), Max Conzen (HG Remscheid), Henning Padeken (Spielerpass bleibt bei den Panthern) und Torwarttrainer Ilja Fuchs (geht in den handballerischen Ruhestand) vor ihrem letzten Heimspiel würdig verabschiedet werden sollen.

Danach geht es dann ans Eingemachte. Mutz sagt: „Wir wollen das geile Hinspiel bestätigen.“ Was schwierig genug wird. Longerich befindet sich in einer Topverfassung. Die Formkurve zeigt seit einigen Wochen stetig nach oben. „Die werden brennen bis unter das Hallendach“, glaubt Mutz.

Bei den Panthern sollen die beiden jüngsten Niederlagen gegen die führenden Teams aus Emsdetten und Krefeld keinen Einfluss auf die Partie haben. Der Cheftrainer: „Wir gucken nur nach vorne.“ Der Kader ist komplett, alle Mann stehen auf dem Spielberichtsbogen.

Regionalliga: Neusser HV – HG Remscheid (Sa., 19 Uhr). Die Rheinländer haben am vergangenen Wochenende für Aufsehen in der Liga gesorgt. Der gewonnene Punkt der Neusser bei Spitzenreiter interaktiv.Handball (32:32) ist natürlich auch der HGR nicht verborgen geblieben.

„Sie haben die Ratinger zur Verzweiflung getrieben und befinden sich im Aufwind“, lässt sich Trainer Alexander Zapf nicht von der Tabellensituation – der NHV ist 14. – blenden. „Ein großer Teil der Mannschaft wechselt nach dem Saisonende zum OSC Rheinhausen“, berichtet er. Dass die Duisburger in der kommenden Saison oben angreifen wollen, ist bekannt. Und da werden sie sich gewiss nicht mit Leuten verstärken, die keine Qualität haben.

Was fordert der HGR-Coach vor dem Spiel von seinen Jungs?

Wie dem auch sei: Die Bergischen werden eine Schippe drauflegen müssen im Vergleich zu den jüngsten beiden Partien. „Wir müssen bis zur 60. Minute konzentriert sein“, fordert der Coach, „und nicht nur bis zur 50. Minute.“

Immerhin: Die Trainingsbeteiligung war in dieser Woche so gut wie schon seit langer Zeit nicht mehr. „Das war richtig erfrischend“, findet Zapf. So kann man davon ausgehen, dass es an Abstimmung und Eingespieltheit nicht mangeln wird. Bis auf Basti Schön und Ole Grewe (beide verletzt) sind alle Spieler dabei.

Verbandsliga: Schwarz-Weiß Essen – Bergische Panther II (So., 18 Uhr). Allzu weit oben sollten die Gäste ihre Nasen nicht tragen. Zwar ist Essen klares Schlusslicht, so dass der Abstieg droht. Aber: Die acht Punkte, welche auf dem Konto stehen, sind allesamt in den jüngsten Wochen geholt worden. Unter anderem gegen den Solinger TB und den Kettwiger SV.

Warum warnt der Panther-II-Trainer vor dem Gegner?

„Die scheinen noch einmal alles zu mobilisieren“, bewertet Trainer Erwin Reinacher die Situation. Also wird er seine Spieler warnen. Spieler, die einen super Lauf haben und auch ein entsprechendes Lob des Coaches bekommen: „Die Jungs arbeiten sehr gut.“

Was nichts daran ändert, dass der Kader klein ist und bleibt. Vor allem auf der Linksaußen-Position könnte ein Problem drohen: Philip Baier ist noch krank, Yannick Funccius gerade erst krank geworden. Letzterer ist zudem ein zentraler Spieler in der Abwehr. Worauf sich alle einstellen müssen: Eventuell wird ohne Harz gespielt. Solche Entscheidungen fallen in Essen gerne mal erst kurz vor dem Spielbeginn . . .

Neuer Panther

Mit Joel Jünger haben die Bergischen Panther in den sozialen Netzwerken einen neuen Kreisläufer vorgestellt. Der 26-Jährige kommt vom Oberligisten TuS Volmetal. Er bringt Drittliga-Erfahrung mit (Menden, Volmetal). Pikant: Er musste 2022 schon einen Kreuzbandriss auskurieren. Den hatte er sich ausgerechnet gegen die Panther zugezogen . . .