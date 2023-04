HSG Rade/Herbeck: Christian Rother sagt zu

Landesligist stellt weitere Zugänge in Aussicht.

Handball-Landesligist HSG Radevormwald/Herbeck bastelt eifrig am Kader für die neue Saison. Mit Christian Rother wurde nun der erste Neuzugang für die Spielzeit 2023/2024 bekanntgegeben. Der 28-Jährige hat seine Qualitäten in der Abwehr und am Kreis, gilt als Mentalitätsspieler. Was er in seiner Zeit bei der HG Remscheid nachdrücklich unter Beweis gestellt hat, bevor ihn eine Schulterverletzung ausbremste.

Beim Remscheider TV hat er sich noch einige Zeit fit gehalten, ehe er dem Handballsport gänzlich den Rücken gekehrt hat. Jetzt will er wieder angreifen. Beim Training in Radevormwald wusste er jedenfalls zu überzeugen, will für die kommende Saison wieder richtig fit werden.

Der Kontakt ist durch seinen Kumpel Lukas Pütz zustande gekommen, der bei der HSG im Hintergrund die Fäden zieht und mit dem er zusammen bei der HGR gespielt hat. Frank schaut schon voraus: „Weitere Neuzugänge sollen in Kürze folgen.“ ad