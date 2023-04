Die Panther reisen nach Mecklenburg-Vorpommern

Relegation zum DHB-Pokal: Gruppe steht fest - nach reichlich Wirbel am Montag.

Von Peter Kuhlendahl

Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Die Teilnehmer an der Qualifikationsrunde für den DHB-Pokal sind auf eine harte Probe gestellt worden. Hieß es im Laufe des Montags zunächst, dass nur noch fünf Teams im Rennen seien, änderte sich das im Laufe des Abends wieder.

Für den Wirbel sorgte der Stralsunder HV, der zunächst gemeldet hatte, dann aber am Wochenende zurückzog und sich schließlich wieder umentschied. „Sie tauchten zur Überraschung aller dann doch plötzlich bei der Auslosung der Gruppen auf“, berichtet Marcel Mutz, der Trainer der Bergischen Panther kopfschüttelnd.

Und ausgerechnet mit dem Team aus Mecklenburg-Vorpommern bekommen es nun die Panther zu tun. Stralsund, das wenige Kilometer vor der Insel Rügen liegt, ist der eine Gruppengegner. Der andere ist die HSG Rodgau Nieder-Roden. Dieses Team ist in Hessen unweit der bayerischen Landesgrenze beheimatet.

In der zweiten Gruppe messen sich der Wilhelmshavener HV, der Longericher SC und der TV Gelnhausen. „Das Positive daran ist, dass wir es mit zwei Gegner zu tun bekommen, die durchaus schlagbar sind“, betont der Panther-Coach.

Modus: Wie schaffen es die Panther in den DHB-Pokal?

Gespielt wird in den Gruppen nach dem Modus jeder gegen jeden in Hin- und Rückspiel. Der jeweilige Gruppenerste ist dann für die erste Runde des DHB-Pokals qualifiziert. Los geht es am 15. beziehungsweise 16. April. Allerdings müssen die Panther eine Woche länger warten. Sie sind zum Auftakt spielfrei.

Am 22./23. April empfangen sie dann Rodgau Nieder-Boden. Eine Woche später müssen sie nach Stralsund. Nach einem weiteren spielfreien Wochenende geht es am 13./14. Mai nach Hessen. Zum Abschluss am 20./21. Mai ist schließlich das Team aus Mecklenburg-Vorpommern bei den Panthern zu Gast.

Qualifiziert hatten sich eigentlich zehn Drittligisten – die jeweils Dritt- und Viertplatzierten – aus den fünf Staffeln. Allerdings verzichteten einige Clubs aus unterschiedlichen Gründen oder sind nicht teilnahmeberechtigt.

Nicht gemeldet hatten der VfL Pfullingen und der SV Salamander Kornwestheim. Eintracht Hildesheim hatte sich auf den letzten Drücker für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga qualifiziert. Die 2. Mannschaften des HC Erlangen und des SC DHfK Leipzig dürfen als Bundesligareserven nicht teilnehmen. Nachrücker gab es keine.