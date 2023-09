Fußballfeste dieser Größenordnung sind Geschichte

Das Bergische Derby am Mittwoch war trotz der Niederlage ein spannendes und beeindruckendes Spiel. Da ist es umso ernüchternder, dass solche großen Fußballfeste in Remscheid zukünftig nicht mehr umgesetzt werden können, meint RGA-Sportredakteur Peter Kuhlendahl.

Als am späten Mittwochabend der Feierabend in der Sportredaktion anstand, kam mir ein nachdenklicher Gedanke. Mit großer Wahrscheinlichkeit hatten wir an diesem Tag im Röntgen-Stadion in Lennep zum letzten Mal ein echtes großes Fußballfest erlebt. 3000 Zuschauer sorgten für eine tolle Atmosphäre. Außenseiter FC Remscheid lieferte Favorit Wuppertaler SV einen aufopferungsvollen Kampf. Und trotz der am Ende unglücklichen Niederlage dürfte kein Zuschauer das Stadion gefrustet verlassen haben – aber eben vielleicht auch nachdenklich.

Wann die Abrissbirnen anrücken, um Platz für das geplante DOC zu schaffen, ist zwar noch nicht klar. Fest steht aber, dass es bis zu diesem Zeitpunkt keine Partie dieser Größenordnung mehr geben wird. Bei einem normalen Landesligaspiel des FCR verlieren sich in der Regel einige Hundert Besucher im Stadion. Dies wird auch diesen Sonntag nicht anders sein. Trotz des grandiosen Auftritts gegen den WSV.

Fest steht derweil auch noch eine andere Sache. Eine solche Partie wie gegen Wuppertal, die von der Polizei im Vorfeld als Risikospiel eingestuft worden war, kann in Remscheid in keiner anderen Sportstätte über die Bühne gehen. Auch nicht im Stadion Reinshagen. Dort soll der FCR nach dem Plan der Stadtspitze und der Verwaltung seine Heimstätte finden. Daran ändern auch nichts die Pläne, das Stadion entsprechend herzurichten. Aufgrund der Lage des Stadions dürfte die Polizei der Austragung eines Risikospiels einen Riegel vorschieben. Jetzt ist es müßig, darüber zu diskutieren, dass eine solche Partie eben ein bestimmtes Klientel anzieht. Das hat es schon vor 30 oder 40 Jahren zu den Zweitligazeiten der Remscheider gegeben und wird es auch in Zukunft geben. In Lennep ist das Konzept der Polizei aufgegangen. Alles blieb friedlich.

Beim ersten DOC-Plan gab es die Idee eines neuen Stadions. Dies wird es nun aber aus vielen Gründen nicht geben. Fußballfeste in dieser Größenordnung sind in Remscheid Geschichte. Und das macht sehr nachdenklich.

Die Matinee am Montag in Wermelskirchen. Unzählige Aktive und Ex-Sportlerinnen und -Sportler aus der Region trafen sich zu einem geselligen Beisammensein.

Erneut die Fußballer des BV 10 Remscheid. Jetzt ist die 3. Mannschaft am letzten Sonntag nicht zum fälligen Spiel in der Kreisliga B angetreten.