Schalke gegen Köln: Der größte Tag in ihrem Schiri-Leben

Kristijan Rajkovski, Marvin Szlapa und Gianluca Röttgen leiten das DFB-Pokal-Finale der U19.

Sie sind drei Typen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Hier: Kristijan Rajkovski, 20 Jahre, Lehramtsstudent in Köln (Sport und Spanisch). Da: Marvin Szlapa, 26 Jahre, Lehrer im Emma-Herwegh-Gymnasium und in der Katholischen Grundschule Lüttringhausen. Dort: Gianluca Röttgen, 25 Jahre, Polizist mit Einsatzstelle in Overath/Rösrath. Alle drei bergische Jungs.

Was sie eint: Sie sind Fußball-Schiedsrichter des Kreises Remscheid. Richtig gute Fußball-Schiedsrichter. Und sie stehen keinesfalls zufällig vor der Krönung ihrer bisherigen Laufbahn. Am 30. April wird Kristijan Rajkovski das DFB-Pokal-Finale der Junioren (19) zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Schalke 04 leiten.

Szlapa und Röttgen assistieren ihm dann im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam. Vor einer Kulisse, die sich zwischen 3000 und 5000 Zuschauern einpendeln dürfte. Was für eine Auszeichnung.

„Das ist noch so abstrakt“, findet Gianluca Röttgen. Also noch weit weg. Irgendwie. Rajkovski, der für die SG Hackenberg pfeift, sieht das anders: „Eine Grundspannung ist da. Ich bin schon relativ aufgeregt.“ Was alleine schon deshalb erklärbar ist, weil er viel mehr im Mittelpunkt stehen wird. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Ihn, den Kopfmenschen. „Marvin und Gianluca sind eher für den humorvollen Teil zuständig“, schildert der Student die Rollenverteilung innerhalb des Gremiums.

Rajkovski bereitet sich akribisch vor

Er ist der Ernstere, klopft schon bei der Spielvorbereitung viele Eventualitäten ab. Schaut sich Zahlen, Daten und Fakten von beiden Teams an. Saugt sie in sich auf. Will alles wissen. Über die Spieler, über ihre Stärken, ihre besonderen Herangehensweisen. Über Standardsituationen und wie es zu ihnen gekommen ist. Und damit ist nur ein kleiner Part abgedeckt.

Rajkovski ist so etwas wie ein Perfektionist. Warum hat wer schon mal Gelb bekommen? Oder Rot? Das sind nur zwei der Fragen, die er beantwortet haben möchte, bevor es ernst wird. Die beiden Halbfinals wird er sich noch einmal anschauen. Alles in sich aufsaugen, was da sportlich und drumherum passiert ist.

Das alles auf der Basis einer großartigen körperlichen Konstitution. „Kristijan ist unfassbar fit“, weiß Marvin Szlapa. Nicht nur deshalb, weil er mehrfach pro Woche ins Fitness-Studio geht. Auch das Ausdauerprogramm hat es in sich. „Nur mit einem kühlen Kopf kann man Entscheidungen treffen“, findet der 20-Jährige. „Ich möchte so fit sein wie die Spieler.“

Manchmal frage ich mich, ob Kristijans Tag 28 Stunden hat.

Gianluca Röttgen staunt nur: „Manchmal frage ich mich, ob Kristijans Tag 28 Stunden hat.“ Sie sind ein gutes, ein starkes Gespann. Bewährt in vielen Spielen der A-Junioren-Bundesliga. Szlapa und Röttgen stehen in dieser obersten Nachwuchs-Spielklasse bereits seit drei Jahren an der Linie, Rajkovski ist als Schiedsrichter in dieser Spielzeit 2022/2023 dazugekommen.

Dass sie nun für das DFB-Pokal-Finale ausgewählt wurden, wird durch diverse Faktoren begünstigt. Einmal durch ihre konstant guten Leistungen. Das ist das Wichtigste. Aber auch durch eine reine Westpaarung, die es zu leiten gilt. Ein Team vom Mittelrhein gegen eins aus Westfalen – da passt dieses Trio vom Niederrhein perfekt.

„Wir haben von diesem Spiel geträumt“, sagen sie unisono. Manchmal erfüllen sich ja Träume. So richtig realisieren werden sie das womöglich erst, wenn sie im Zug nach Potsdam sitzen. Am Freitag, so gegen 14 Uhr, startet die Tour gen Osten. Tags drauf kommt es zum offiziellen Match-Meeting plus Bankett. Da dürfen die drei dann schon einmal ein edles Stöffchen überstreifen.

Ja, und am Sonntag wird es dann erst. Für Kristijan Rajkovski, der für die SG Hackenberg pfeift. Für Szlapa, der Schiri des SSV Bergisch Born ist. Und für Röttgen, der zur TG Hilgen gehört. Drei nette Jungs, denen die Türen im Schiri-Wesen offen stehen.

Rajkovski bekommt in der Spielzeit 2023/2024 sehr wahrscheinlich die Regionalliga anvertraut. Und hätte es dann mit deutlich abgezockteren Spielern zu tun als in der A-Junioren-Bundesliga. Ob sich sein Motto („Ich möchte Freund der Spieler sein und spreche viel mit ihnen“) aufrecht halten lässt? Es wäre zu wünschen.

Auch Szlapa wird wohl bald Regionalliga-Luft schnuppern – als Assistent. Damit würde er sich auf identischer Ebene wie der in der Region hinlänglich bekannte André Berger bewegen. Zudem pfeift er in der Oberliga. Hingegen geht Gianluca Röttgen freiwillig zurück in die Landesliga. Er sagt: „Ich möchte mehr Zeit für meine Partnerin und meinen Beruf haben.“ Die Samstage in der A-Junioren-Bundesliga und in der Oberliga entfallen künftig. Das verschafft mehr Freizeit.

Großer Dank geht an den Kreisschiedsrichter-Ausschuss

Jetzt aber steht erst Potsdam auf dem Programm. Die große Nummer für das Trio. Sie wissen, an wen ein Dank geht. Nämlich an Himmet Ertürk als Vorsitzenden des Kreisschiedsrichter-Ausschusses. Sie sind sich einig: „Ohne ihn wären wir nicht da, wo wir sind. Die Unterstützung ist großartig.“ Wie auch Patrick Suchy (Kreisgeschäftsführer) ein wesentlicher Faktor war.

Wie hat der frühere Bundesliga-Schiedsrichter Lutz Wagner bei Lehrgängen gepredigt? „Schiris müssen einen Fußball-IQ haben.“ Rajkovski hat ihn. Er hat für die Familie, die Freundin und Freunde elf Tickets für das Finale organisiert, Szlapa für seine Liebsten derer fünf. Nur Röttgen wird ohne familiäre Unterstützung an der Linie stehen. Viele drücken via Bildschirm den Daumen. Die Begegnung wird auf Sky und Youtube übertragen. Szlapa, Klassenlehrer der 5B im Emma-Herwegh-Gymnasium, sagt scherzhaft: „Ich habe angeordnet, dass sich alle das Spiel anschauen müssen.“ Hätten sie wahrscheinlich ohnehin gemacht . . .

Rajkovski hat sich kürzlich noch einmal in der Sportklinik in Hellersen auf Herz und Nieren durchchecken lassen. Nein, er überlässt nichts dem Zufall. Bloß nach dem Spiel – da kann er sich mal darauf einlassen. Dann will man noch ein wenig Potsdam genießen, diesen besonderen Karrieremoment feiern. Nur Röttgen wird sich zeitig absentieren: „Ich muss am Montag um 6 Uhr wieder arbeiten.“

Unterstützung

Konkrete moralische Unterstützung gibt es auch aus dem Kreis der Remscheider Schiedsrichter-Kollegen. So werden sich Himmet Ertürk, Mohamed Bahaddou, Patrick Dick, Torben Eickhoff und Maikel de Almeida auf den Weg nach Potsdam machen. Eine sehr starke Geste der Freunde und Mitstreiter.