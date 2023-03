Kleines Zückerchen gegen Schmerzen

Auch in Steele musste der FCR, hier in Person von Marvin Blume, Fußball arbeiten.

In der Landesliga empfängt der FCR den ESC Rellinghausen. SV 09/35 muss nach Frohnhausen.

Von Peter Kuhlendahl

FC Remscheid – ESC Rellinghausen (So., 15 Uhr, Röntgen-Stadion). Der Abstiegskampf in der Landesliga ist schmerzhaft. Diese Erfahrung machte in den vergangenen Partien auch der FC Remscheid. Der ist zwar nach den zuletzt geholten acht Punkten aus vier Spielen selbst keineswegs mehr gefährdet, trifft Woche für Woche aber auf Teams, denen das Wasser bis zum Hals steht und die sich entsprechend präsentieren.

„Da gibt es regelmäßig ordentlich was auf die Socken“, sagt Marcel Heinemann. Aus diesem Grund hat der Remscheider Trainer an diesem Sonntag auch alles andere als die Qual der Wahl zu entscheiden, wer in der Startformation aufläuft: „Die erste Elf stellt sich quasi von selbst auf.“

Definitiv ausfallen werden die verletzten Patrick Posavec, Marius Suchanoff und Sam Kirschsieper. Ein wenig Hoffnung besteht auf die Einsätze der angeschlagenen Michele Buscemi, Armen Shavershyan und Daniel Saibert. Bei Adis Babic, der in der vergangenen Woche beim 3:1-Sieg in Steele bereits vor der Pause vom Platz musste, sind die Chancen relativ groß.

Kampflos die weiße Fahne hissen werden die Gastgeber dennoch natürlich nicht. Und Heinemann hält für seine Schützlinge auch noch ein kleines Zückerchen bereit. Im Falle eines Sieges könnte sich sein Team angesichts der Osterpause auf eine trainingsfreie Woche freuen. In der wird hinter den Kulissen allerdings weiter fleißig an einem schlagkräftigen Kader für die neue Saison gefeilt. In den kommenden Tagen soll es sehr interessante Neuigkeiten geben.

Was erwartet der SV 09/35 in Essen?

VfB Frohnhausen – SV 09/35 Wermelskirchen (So., 15 Uhr). Am Mittwochabend waren Wermelskirchens Trainer Sebastian Pichura und der Vereinsvorsitzende Karl-Heinz Fleischer auf Spionagetour. Zunächst ging es nach Essen, um sich die Pokalpartie der Frohnhausener gegen den Ligakonkurrenten SF Niederwenigern anzuschauen. Zur Pause lag der VfB mit 0:1 zurück. „Dann sind einige Stammkräfte, die zuvor scheinbar geschont wurden, eingewechselt worden“, berichtet Pichura.

Den dann folgenden 3:1-Sieg der Essener bekam der Trainer allerdings nicht mehr mit, weil sich das Duo zum Pokalspiel zwischen dem TSV Ronsdorf und dem FSV Vohwinkel aufmachte. Da hatten sie nach 90 Minuten und dem Zwischenstand von 2:2 genug gesehen. Die torlose Verlängerung und das Elfmeterschießen, das dann mit 13:11 (!) an die Gäste ging, verpassten sie.

Doch zurück zu Frohnhausen, das tief im Abstiegskampf steckt. „Wir wissen, was uns da erwarten wird. Da müssen wir ordentlich dagegenhalten“, betont Pichura, der findet, dass seine Schützlinge und er in den restlichen Spielen bis zum Ende der Saison nichts zu verschenken hätten.

Wermelskirchen hat einen finanziellen Anreiz

Außerdem gibt es noch eine kleine zusätzliche Motivation für alle Beteiligten. Auf der Fahrt zu den Pokalspielen „haben wir hart verhandelt“, berichtet Pichura mit einem Augenzwinkern. Herausgekommen ist nun folgender Deal: Wenn die Wermelskirchener von den noch möglichen 18 Punkten mindestens zehn holen, gibt es 1000 Euro für die Mannschaftskasse.

„Wir wollen natürlich 18 Punkte und das Geld“, erklärt der Coach, der am Sonntag beim nun anvisierten ersten von sechs Siegen allerdings auf die verletzten Alex Kelm und Maxim Vlasiuc, den gesperrten Leo Fronia (5. gelbe Karte) und die privat verhinderten Ghartey Anderson, Erik August und Martin Schoberth verzichten muss.

Osterpause

In der nächsten Woche und am Osterwochenende sind in der Landesliga keine Spieltage angesetzt. Am Samstag, 15. April, steigt dann das Derby zwischen dem SV 09/35 und dem FCR. Anpfiff ist um 17.30 Uhr im Dönges-Eifgen-Stadion.