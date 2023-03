Das erwartet die Fußballteams am Wochenende

Vorschau auf die Landesligisten SVW und FCR sowie die Bezirksligisten.

Von Andreas Dach

Landesliga: SV 09/35 Wermelskirchen – SC Velbert (So., 15 Uhr, Dönges-Eifgen-Stadion). Der Vierte trifft auf den Dritten: Es braucht nicht viel Fantasie, um von einem Spitzenspiel zu sprechen. „Hätte mir vor der Saison jemand gesagt, dass es dazu kommt, hätte ich ihn für verrückt erklärt“, gibt 09/35-Trainer Sebastian Pichura zu. Jetzt sagt er: „Das haben sich die Jungs verdient.“

Schon im Hinspiel beim 1:1 hatten sie den Oberliga-Absteiger am Rande einer Niederlage, vergaben einen Elfmeter und trafen einmal den Innenpfosten. An die starke Leistung will man anknüpfen und mit einem Sieg Rang drei der Liga übernehmen.

Schwierig genug wird es. Velbert stellt mit 21 Gegentoren nach 19 Partien die beste Defensive der Liga. Die muss erst einmal geknackt werden. Dafür ist die Ausbeute im Angriff trotz einiger quirliger Stürmer eher bescheiden.

Der Gastgeber muss auf Frederik Streit (5. Gelbe) und Alex Kelm (Oberschenkel) verzichten. Jan Kayala kommt aus dem Urlaub zurück, dürfte aber keine Option für die Anfangsformation sein. Torhüter Martin Schoberth ist angeschlagen.

Wo spielt der FC Remscheid am Wochenende?

Landesliga: SpVgg. Steele – FC Remscheid (So., 15 Uhr). Er wird es verkraften. Noch am Tag nach dem wichtigen Sieg in Vohwinkel hatte Trainer Marcel Heinemann Muskelkater: „Das kommt wohl von der Anspannung.“ Die dürfte auch in Essen nicht weichen, kämpft Steele doch um den Klassenerhalt. Was den FCR nicht daran hindert, eine positive Serie starten zu wollen.

Der Auftritt in der Lüntenbeck gilt als Mutmacher. Die Mannschaft kämpfte um jeden Ball, verlor nie den Glauben an sich selbst. Das wird auch am Sonntag gefragt sein – haben sich die Bergischen in der Vergangenheit in Steele doch immer schwergetan.

Tritt der FCR komplett an?

Heinemann: „Die Essener werden mit einem Messer zwischen den Zähnen auflaufen.“ Keine Sorgen um einen Schnitt oder einen Einstich muss sich Marius Suchanoff machen – er hat sich am Mittwochabend einen Bänderriss zugezogen, fällt länger aus. Dazu muss Dylan Oberlies (5. Gelbe) ersetzt werden. Bei Adis Babic (muskuläre Probleme) und Armen Shavershyan (dicker Knöchel) muss man abwarten.

Bezirksliga: SSV Bergisch Born – TSV Ronsdorf (So., 15.30 Uhr, Born). Beim SSV hat man den Aufstieg abgehakt. Was nicht heißt, dass man die Saison austrudeln lassen will. Trainer Tim Janowski, der am Donnerstag seinen 49. Geburtstag gefeiert hat, sagt: „Wir wollen die Saison auf Rang drei oder zwei beenden. Das wäre die beste Platzierung, die Born je geschafft hat.“ Zudem wäre der Gewinn des Kreispokals ein Trostpflaster.

Zunächst sind alle Augen auf das Duell mit den zweitplatzierten Wuppertalern gerichtet. Janowski: „Wir müssen sehen, dass wir mal wieder guten Fußball spielen und nicht ängstlich und verkrampft sind.“ Marius Müller (Bänderanriss) und Tobi Schäfer (Kurzurlaub) können nicht mithelfen. Enzo Graziano (kürzlich Vater geworden) hat die ganze Woche nicht trainiert. Jannik Hoffmeister, Nick Salpetro und Anis Geus sammelten am Donnerstag Spielpraxis in der Zweiten.

Bezirksliga: BV Gräfrath – SC 08 Radevormwald (So., 15.30 Uhr). In Rade hat man schon mal den Rechenschieber angeworfen. „34 Punkte werden wir am Saisonende für den Klassenerhalt brauchen“, glaubt Trainer Zdenko Kosanovic, „besser 36“. Aktuell hat Nullacht 27 Zähler auf dem Konto. Das sah in den vergangenen Jahren schon mal schlechter aus. Kosanovic: „Große Ausrutscher darf man sich weiter nicht leisten.“ Auch nicht in Gräfrath, „wo wir nicht hinfahren, um ein Freundschaftsspiel zu machen“. Fabian Kleinjunge (gesperrt) und Kieran Boßhammer (krank) müssen ersetzt werden.

Was will der BVB in Solingen zeigen?

Bezirksliga: 1. Spvg. Solingen-Wald – BV Burscheid (So., 15.30 Uhr). Den Abstieg hat man beim BVB als gegeben akzeptiert. Trotzdem bleibt man bei dem Vorhaben, nach dem hoch verlorenen Spiel in Ronsdorf Einspruch einzulegen. „Was da abgelaufen ist, können wir so nicht hinnehmen“, formuliert Spieler und Funktionär Christian Haas. „Wir haben uns bereits an das oberste Gremium gewandt.“ In Solingen will man viel Gegenwehr bieten – mit einem „relativ guten Kader“, wie es Haas ausdrückt.

Bezirksliga: TSV Solingen – Dabringhauser TV (So., 15.30 Uhr). Angesichts des knackigen Restprogramms würde nicht jeder auf den Klassenerhalt des DTV setzen. Andererseits: In dieser Liga ist alles möglich. Auch ein Dabringhausener Sieg beim TSV. „Unsere Jungs wissen, worum es geht“, sagt Trainer Patrick Grün, der auf Yusuf Kaya (10. Gelbe) und Marvin Dattner (Skiurlaub) verzichten muss. Dafür stehen Natale Gargiullo und Hakan Özkan wieder im Kader. Im vergangenen Jahr war der DTV in einer ähnlich schwierigen Situation und packte noch den Verbleib in der Liga. Ein gutes Omen?

Was erwartet der SC Ayyildiz von seinem Gegner?

Bezirksliga: SC Ayyildiz – SSV Berghausen (So., 16.15 Uhr, Honsberg). Zu ungewohnt später Stunde will der SCA den nächsten Schritt zum Klassenerhalt machen. „Das Spiel ist unglaublich wichtig“, glaubt Trainer Axel Kilz, der von seiner Mannschaft ein „dominantes Auftreten“ einfordert. Kevin Coco Perez ist krank, Momo Akbulut angeschlagen. Achtung: Die Gäste haben sich im Abstiegskampf noch nicht komplett aufgegeben, zuletzt teilweise überraschend gepunktet.