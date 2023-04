Amboss trennt sich von Spielertrainer Willie Sheird

Trainerwechsel beim Oberligisten.

Willie Sheird ist nicht mehr Headcoach des AFC Remscheid Amboss. Wie der Football-Oberligist am Freitagmorgen mitteilte, haben sich die Wege „in beiderseitigem Einverständnis“ getrennt.

Der Zeitpunkt ist dabei mehr als überraschend. Noch am vergangenen Wochenende hatte der US-Amerikaner mit der Mannschaft nicht nur einen 6:0-Auftaktsieg in Münster gefeiert, sondern dabei in seiner Funktion als Spielertrainer auch noch den entscheidenden Touchdown erzielt.

Doch sowohl während der Partie bei den Mammuts als auch schon in den vergangenen Monaten sei es zu Unstimmigkeiten gekommen. „Mannschaft und Trainer haben am vergangenen Wochenende nicht miteinander harmoniert, und es kam zu einigen Dissonanzen an der Seitenlinie, sodass wir zum Konsens kamen, dass eine Trennung das Beste für beide Seiten ist“, erklärt Philipp Hensch, der 1. Vorsitzende. „Es hat einfach nicht mehr gepasst, was sehr schade ist.“

Hensch selbst wird nun interimsweise die Aufgaben als Headcoach und Offensive Coordinator übernehmen. „Das ist leider aktuell die einzige Alternative“, sagt der Vorsitzende, der spätestens nach der Sommerpause in zwei Monaten einen Nachfolger gefunden haben möchte. Die entstandene Lücke auf dem Spielfeld, wo Sheird als Quarterback eingeplant war, sollen Erik Hensch oder Kevin Wendling schließen. fab