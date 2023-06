Alle Hausaufgaben prima erledigt

Beim Landesligisten FC Remscheid hat am Sonntag die Vorbereitung begonnen.

Von Peter Kuhlendahl

Remscheid. Es war ein schweißtreibender Auftakt in die Vorbereitung auf eine wahrscheinlich sehr schweißtreibende Saison. Landesligist FC Remscheid hat am Sonntagmittag bei schwülwarmen Temperaturen im Röntgen-Stadion seine erste Trainingseinheit absolviert.

„Ich bin froh, dass es endlich losgeht. Darauf habe ich bereits seit Wochen hingefiebert“, erklärte der neue FCR-Coach Ferdi Gülenc. Bevor es auf dem Rasen des Stadions zur Sache ging, versammelte er seine Schützlinge in „1908-Treff“ im Stadion, um ihnen ein paar Worte mit in die lange Vorbereitung zu geben. „Dabei ging es um Schwerpunkte, die ich mir vorstelle.“

Im Anschluss ging es dann auf den Platz. Nach zwei Aufwärmrunden gab es unterschiedliche Stationen, an denen dann mit dem Ball gearbeitet wurde. Apropos Ball: „Der spielt bei meinen Einheiten immer eine Rolle. Auch wenn es um körperliche Dinge geht“, betonte der Coach.

In diesem Zusammenhang freute er sich außerdem darüber, dass seine Schützlinge die zuletzt trainingsfreie Zeit genutzt haben, um körperlich in Form zu bleiben. Alle hätten ihre Hausaufgaben, die sie in Form von Laufeinheiten bekommen hatten, bestens erfüllt. Gülenc: „Und wo es im Urlaub nicht ging, sind Laufbänder genutzt worden.“

Urlaub: FCR-Team noch unvollständig

Urlauber gibt es auch aktuell noch. So waren Daniel Saibert, Phil Knop, Timo Leber Furkan Tasdemir und Justin Weyers nicht beim Trainingsauftakt dabei, da sie noch ihre Ferien genießen. Maurice Horn verpasste ebenfalls die Einheit. Mit einer guten Entschuldigung. „Er hat in Leverkusen seinen ersten Halbmarathon absolviert“, berichtete Teammanager Mike Zintner.

Derweil gibt es einen weiteren Abgang. Marius Suchanoff verändert sich in einigen Wochen privat und beruflich nach München und steht dem FCR ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Zintner: „Da er jetzt noch einmal an der Hand operiert werden muss, ist er schon nicht mehr dabei.“ Eine kleine „Hängepartie“ gibt es derweil noch bei Malte Lüttenberg, der täglich darauf wartet, wann er zu seinem Auslandssemester in die USA aufbricht. Aktuell ist er weiter bei den Einheiten dabei.

Als Trainingsgäste waren zudem noch die Gebrüder Lutondo im Einsatz. Ntiti Lutondo, der schon Erfahrung in der westfälischen Oberliga gemacht sammelte, hat bereits für die 2. Mannschaft des FCR gespielt und war zuletzt beim Ligakonkurrenten DV Solingen im Einsatz. „Ich werde mir in den nächsten Tagen einen Eindruck von den beiden machen“, betonte Gülenc.

Gelegenheit dazu gibt es reichlich. Drei Einheiten stehen in dieser Woche an. In der übernächsten Woche dann vier, bevor schließlich die Testspielphase Anfang Juli beginnt.

Gespielt wurde auch am Sonntag vor einigen Fans, die den Weg ins Stadion gefunden hatten. Neun gegen Neun lautete das finale Trainingsspiel. Und zum Abschluss gab es dann noch ein gemeinsames Essen des Teams.

Saisonstart

Der Startschuss fällt am Sonntag, 6. August. Dann beginnt die Mammutsaison 2023/24 in der Landesliga. 38 Meisterschaftsspiele hat der FC Remscheid dann vor der Brust. Und auch noch Spiele im Niederrhein- und Kreispokal. Die erste Runde im Niederrheinpokal, an der 64 Mannschaften teilnehmen werden, wird zwischen dem 29. und 31. August (Dienstag bis Donnerstag) ausgetragen. Für die erste Runde des Kreispokals gibt es noch keinen Termin.