Di Donato wechselt wohl zu seinem Ex-Club

Seine Verpflichtung schien ein Volltreffer gewesen zu sein. Francesco Di Donato kam nach seiner Veränderung vom Fußball-Bezirksligisten SSV Bergisch Born zum -Landesligisten FC Remscheid sofort in der höheren Klasse an. Als zentraler Angreifer spielte er sich auf Anhieb in die Herzen der Fans, traf regelmäßig.