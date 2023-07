Dritte bei der DM: Advina Focic macht von sich reden

Eine in jeder Hinsicht starke Frau: Advina Focic.

Sie ist erst seit zwei Jahren dabei und feiert bereits Erfolge in Serie.

Remscheid. Advina Focic ist eine große Hoffnungsträgerin beim Bergischen Box-Club. „Sie hat sich als herausragende Athletin und bemerkenswerte Schülerin erwiesen“, sagt Trainer Jusuf Visnjic mit größtem Respekt. Und untertreibt fast noch . . .

Gerade erst hat die 18-Jährige ihr Abitur gemacht und ist happy über einen Ausbildungsplatz bei der Sparkasse, den sie im August antreten wird. Sie geht ihren Weg. Konsequent, mit harter Arbeit und mit unerschütterlichem Willen. Das galt für die Schulzeit, das wird für ihre berufliche Zukunft zutreffen, und das passt perfekt zu ihrer bisherigen sportlichen Laufbahn. Noch einmal Visnjic: „Sie boxt seit zwei Jahren für den BBC und hat in dieser Zeit unglaubliche Fortschritte gemacht.“

Was sich alleine schon an ihren Erfolgen ablesen lässt, welche sie bereits innerhalb kürzester Zeit gefeiert hat. Los ging es mit dem ersten Rang bei den Niederrhein-Meisterschaften. Dem ließ sie einen weiteren Titelgewinn auf NRW-Ebene folgen. Damit hatte sie sie für die deutschen Jugend-Meisterschaften in Eisenhüttenstadt qualifiziert, die zwischen Dienstag und Samstag ausgetragen wurden. Dort bestätigte Advina Focic ihre beeindruckende Verfassung und brachte Bronze mit zurück ins Bergische Land.

Visnjic kommt aus dem Schwärmen fast nicht mehr heraus: „Sie ist ein Vorbild für andere junge Sportlerinnen und Sportler und zeigt, dass Träume wahr werden können, wenn man bereit ist, eine Extra-Meile zu gehen.“ Dabei ist es die Mischung aus physischer Präsenz und mentaler Stärke, welche der Boxerin eine spannende sportliche Zukunft beim Bergischen Boxclub bescheren dürfte. Dort bewundert man Advina Focics „Leidenschaft für den Boxsport“. -ad-