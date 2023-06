Meinung: Schiffler und Okroy standen für besondere Werte

Petra Okroy und Eggert Schiffler haben sich sehr für den lokalen Sport eingesetzt, bewundert RGA-Sportredakteur Andreas Dach ihr Engagement. Ihr Tod betrübt die Sportwelt.

Sie haben sich für den lokalen Sport eingesetzt, sich um ihn verdient gemacht. Über viele Jahre hinweg. Sie waren Größen in ihren Vereinen. Waren wirkliche Konstanten. Stets mit Aura und Authentizität umgeben. Umso betrüblicher, wenn man von ihrem Tod erfährt. Wie im Falle von Eggert Schiffler und Petra Okroy.

Schiffler war nicht nur Ehrenvorsitzender der TG Hilgen. Er war mehr. Er hat die TGH gelebt, hat sie geliebt. Schon als aktiver Feldhandballer Ende der 50er-Jahre. Da war er in der Deckung oft so etwas wie der Fels in der Brandung. Die Abwehr – das war seine Stärke. Es waren Zeiten, als zu Meisterschaftsspielen manchmal eine vierstellige Zuschauerzahl begrüßt werden durfte. Gleiches gilt für das Pfingstturnier. Höhepunkt war 1959 der Aufstieg in die Oberliga, damals die höchste Spielklasse.

Schiffler, geboren im Jahr 1938, war immer mittendrin statt nur dabei. Er identifizierte sich mit seinem Club und mit den Menschen, die ihn ausmachten. Dass 1977 der Frauen-Handball Einzug hielt bei der TGH, war maßgeblich seiner Initiative zu verdanken. Er war immer am Puls der Zeit. Das gilt auch für seine Zeit als Vorsitzender. Acht Jahre lang prägte er den Club, wurde später Sprecher des Ältestenrats. Solche Typen wie er sind selten geworden im Sport. Integer, anpackend, motiviert, ehrlich und nach vorne blickend.

Werte, für die auch Petra Okroy stand. Sie war Spielerin und Frauen-Abteilungsleiterin beim damaligen BV 08 Lüttringhausen, ist nun im Alter von 79 Jahren überraschend gestorben. Ein großartiger Mensch. Manchmal irritierte die vermeintlich raue Schale. Aber wenn man erst einmal bis zum weichen Kern durchgedrungen war . . .

Mit Okroy konnte man wunderbar über den Sport philosophieren. Dann war sie in ihrem Element, konnte sich so herrlich echauffieren. Immer versehen mit einem Fachwissen, über welches nicht viele im Kreis verfügten. Die Weltpokalsiegerin und mehrfache Deutsche Meisterin Gaby Dlugi gehörte zu ihren besten Freundinnen. Deren Tod im Jahr 2014 betrübte Okroy sehr. Jetzt gibt es ein Wiedersehen im Himmel. Ihre ersten Themen? Freundschaft und Fußball.

