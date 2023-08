Das Schöne ist doch: Er wird immer jünger

Remscheid. Die Leistung ist exzellent, die Platzierung ebenfalls: Der Remscheider Hans Heinz Schumacher, vielen unter anderem als ehemaliger Direktor des EMA-Gymnasiums noch gut bekannt, ist bei den Aquathon-Europameisterschaften in seiner Altersklasse (M65) in die Top Ten gekommen. Bei den Wettbewerben, die im belgischen Menel stattgefunden haben, brauchte er eine Gesamtzeit von 48:25 Minuten. Die gliederte sich auf in 21:03 Minuten im Schwimmen über 1000 Meter, 2:45 Minuten in der Wechselzone und 24:38 Minuten beim abschließenden Fünf-Kilometer-Lauf.