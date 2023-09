Amboss-Untergang lässt Erinnerungen verblassen

Der Oberliga-Abstieg des Remscheider Amboss ist seit dieser Woche beschlossene Sache, schade findet das insbesondere RGA-Sportredakteur Fabian Herzog.

Die Saison ordentlich beenden – diesen frommen Wunsch hatte der AFC Remscheid Amboss in Person seines mittlerweile zurückgetretenen Pressesprechers Markus Schulz noch Ende August geäußert. Vor wenigen Tagen ist nun aber bekannt geworden, dass der Football-Oberligist seine Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet hat. Ziemlich sang-, klang- und wortlos haben die Verantwortlichen die Reißleine gezogen, nachdem der Abstieg schon vor den ursprünglich noch ausstehenden vier Partien nahezu sicher festgestanden hatte. Ein weiterer Tiefpunkt in der großen Geschichte des Remscheider Footballs.

Sehr, sehr traurig, auch wenn es absehbar war. Seit Jahren ging es beim Amboss bergab. 2019 stand schon einmal der Abstieg in die Verbandsliga fest, damals profitierte man nach der Coronapause von einer Aufstockung der Ligen. Dann hielten die Headcoaches Carsten Weber (bis Januar 2022) und Paolo Bizzarri (bis Oktober 2022) das Schiff zumindest einigermaßen auf Viertliga-Kurs. Als aber immer mehr Mann von Bord gingen, war es um den früheren Zweitliga-Anwärter geschehen.

Was waren das noch für Zeiten, als Remscheid die unangefochtene Nummer eins im Bergischen war und im Stadion Reinshagen Footballfeste gefeiert wurden. Wer erinnert sich beispielsweise nicht gerne an das Duell gegen die Dortmund Giants im September 2009, als Teile der Mannschaft per Hubschrauber auf den Rasen geflogen wurden und über 2000 Zuschauer Zeuge waren.

Doch Momente wie diese sind längst Geschichte. Und das, obwohl der Football im Gegensatz zu damals in Deutschland einen ganz anderen Stellenwert genießt. Die US-amerikanische Sportart boomt, wie noch nie. Die Fernsehübertragungen sorgen für kaum für mögliche Einschaltquoten, für das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden im vergangenen Jahr in München gab es drei Millionen Ticketanfragen. Doch dieser Trend ist am AFC Remscheid Amboss irgendwie vorbeigegangen. So traurig das auch ist.

TOP: Die HG Remscheid: Sowohl 1. als auch 2. Mannschaft sind Tabellenführer in ihren Ligen und gehen als solcher an diesem Samstag ins jeweilige Spitzenspiel in der Halle Neuenkamp.

FLOP: Der Null-Punkte-Start des Bergischen HC. Viel bitterer hätte es nicht laufen können.

