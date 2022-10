Der Amboss treibt die Planungen schon voran

Mit zwei Meetings nehmen die Footballer die Saison 2023 und ein neues Jugendteam ins Visier.

Der neue Vorstand des AFC Amboss bastelt eifrig an der Zukunft des Vereins. Schon in diesen Tagen werden die ersten Weichen bei den Footballern gestellt.

Zunächst bei einem offenen Meeting der Senioren am Sonntag, wo es um 16 Uhr im BowlInn um einen Lagebericht und die Planungen für 2023 geht. Neben dem aktuellen Kader richtet sich dieser Termin auch an Interessierte, Quereinsteiger oder erfahrene Footballer. Philipp Hensch aus dem Führungsteam des Clubs verdeutlicht, was aber mindestens genauso wichtig ist: „Wir brauchen eine starke Jugend als Unterbau für die Senioren.“ Deshalb will man künftig wieder eine U19 aufs Feld bringen.

Auch für diesen Altersbereich hat man gleich ein erstes Treffen organisiert – an diesem Montag um 18 Uhr im Stadion Reinshagen. Alle Interessierten der Jahrgänge 2004 bis 2006 erfahren Wissenswertes. Nicht nur das: Im Anschluss findet gleich das erste Training statt.

