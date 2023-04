12. Lenneper Osterlauf: Es liegen schon mehr als 230 Anmeldungen vor

Die Vorbereitungen sind weitgehend abgeschlossen. Am Ostermontag veranstaltet der TV Frisch Auf Lennep die zwölfte Auflage des Osterlaufs. Rolf New, Sportlicher Leiter und Mitglied des Organisationsteams, sagt: „Wir haben schon 230 Anmeldungen und freuen uns, dass sich der Lauf weiter so großer Beliebtheit erfreut.“