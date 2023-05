Remis in Rade könnte zu wenig sein

Rätselraten in der Landesliga – Entscheidungsspiele möglicherweise notwendig

Von Andreas Dach und Peter Kuhlendahl

HSG Radevormwald/Herbeck – HC BSdL 21:21 (10:11). Beim Stand von 11:17 (39.) schien die Messe schon gelesen zu sein. Doch der Kampfgeist brachte die HSG zurück ins Spiel und schließlich noch zum Punktgewinn. „Das war das Team, welches ich kenne“, sagte Trainer Björn Frank erfreut. Der Gastgeber profitierte von den vielen Rückraumtoren Sebastian Drostes genauso wie von der starken Torhüterleistung von Kevin Otrzonsek. Beim Stadtfest ließ man den Abend gemeinsam ausklingen und nahm auch Abschied von Maximilian Hoffmann (ATV Hückeswagen) und Patrick Schmidt (hört auf).

Auch auf Soldaten-Seite gehörte ein Torhüter zu den stärksten Akteuren (Phillip Schneider). Er trug maßgeblich zur komfortablen Führung bei. Dass später mehrere Unterzahlsituationen, unnötige Ballverluste und eine katastrophale Abschlussquote (vor allem von Außen und bei den Siebenmetern) dazukamen, war nicht auf seinen Mist gewachsen. Trainer Björn Sichelschmidt fasste zusammen: „Beide Mannschaften waren taktisch gut eingestellt.“

Tore HSG: Droste (11/2), Franken (4), Krause (2), vom Werth, Hoffmann, Rother, Otrzonsek (je 1).

Tore BSdL: Zapf (9/2), Bersau (3), Söhnchen, D. Förster, Schnellhardt, Voss (je 2), Sonneborn (1).

HG Remscheid II – Vohwinkeler STV 33:23 (15:10). Die Remscheider feierten nach der Schlusssirene am späten Samstagnachmittag vor einer gut gefüllten Tribüne ausgelassen den klaren Sieg. Aber auch die Vizemeisterschaft? „Das hängt davon ab, ob der zweite Platz auch noch für den Verbandsligaaufstieg eine Rolle spielt“, erklärte HGR-II-Trainer Fabian Flüß. Allerdings droht dann eine Verlängerung der Saison. Die HGR II ist nun punktgleich mit den Soldaten. Der direkte Vergleich – beide haben ihre Spiele jeweils mit 32:31 gewonnen - ist ausgeglichen. Von der Tordifferenz hat die HGR die Nase vorn. Falls es aber noch um was geht, gibt es möglicherweise zwei Entscheidungsspiele. Tore: Franz, Merckelbach (je 6), Stausberg, Kinder (je 5), A. Jungjohann (4), Pfeiffer (3/2), Bona (2/1), Weller, Schumacher (je 1).

Ohligser TV – Wermelskirchener TV 30:21 (14:11). Beim Meister und Aufsteiger gab es für den WTV erwartungsgemäß nichts zu holen. „Wir hätten Jacek Krajnik gerne einen schöneren Abschied bereitet“, sagte Lukas Hedderich, Spieler und Sprecher bei den Wermelskirchenern. Das scheiterte daran, dass man sich spielerisch zu viele Defizite leistete. Der guten Stimmung beim anschließenden Mannschaftsabend in Köln tat dies aber keinen Abbruch. Hedderich scherzend: „Eine gute Vorbereitung auf unsere Mallorcatour über Pfingsten.“ Für die neue Saison bleibt der Kern der Mannschaft zusammen, ein paar wenige finale Zusagen fehlen noch. Tore: Siebert (5), Halbach, Krutzki (je 4), Loureiro Marques (2), Galla (2/1), Weber, Benscheidt, Rützenhoff (je 1), Hilverkus (1/1).

Bergische Panther III – TV Witzhelden 34:21 (21:11). Einen schöneren Abschluss hätte es für Jan Scheel, Fabian Schneider (wechseln beide in die Zweite) und Daniel Blum (beendet seine Laufbahn) nicht geben können. „Im Angriff haben wir unser gewohnt schnelles Spiel durchgesetzt“, lobte Teamsprecher Angelos Romas. Und im Kasten zeigte Schneider noch einmal seine ganze Klasse. Alleine in der zweiten Hälfte wehrte er 22 (!) Bälle ab. Ein Bestwert. Tore: Bick (10), Scheel (6), Hain, Kleinert (je 5), Blum (3), Klewinghaus, Heider (je 2), Gwosdz (1).

SSG Wuppertal – ATV Hückeswagen 26:30 (16:19). Ein Feuerwerk brannte der ATV zum Saisonende nicht ab, siegte aber verdient. „Wir hätten das Ergebnis deutlicher gestalten können“, meinte Trainer Jens Greffin. „Aber der Gegner war ja auch noch mit auf dem Feld.“ Die Hückeswagener bemühten sich um spielerische Lösungen, was auch oft gelang. Vor allem die Abschlüsse über den Kreis waren sehenswert. Selbst als der Gastgeber in der zweiten Hälfte mal auf zwei Tore herankam, „ist die Riesenpanik bei uns nicht ausgebrochen“, wie es Greffin empfand. Unter dem Strich sei man froh, in der Tabelle noch etwas nach vorne gerückt zu sein. Tore: Mettler (7), Frischmuth (6), Bonekämper (5), Koloczek (4), Canter, Borisch (je 3), L. Schotters (2).

So geht´s weiter

Die meisten Clubs steigen Mitte/Ende Juni in die Vorbereitung auf die Spielzeit 2023/2024 ein. Laut noch nicht offiziellem Rahmenspielplan könnte die neue Saison bereits am letzten August-Wochenende beginnen. Eventuell ist noch der Kreispokal vorgeschaltet.