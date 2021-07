Reitsport der Extraklasse wird geboten

Ross und Reiter wird von Freitag bis Sonntag auf der Anlage am Buscher Hof in Lüttringhausen wieder alles abverlangt.

Von Freitag bis Sonntag finden auf der Anlage am Buscher Hof die Reitertage teil. Von den Profis bis zum Nachwuchs ist alles dabei.

Von Peter Kuhlendahl

Wer am Mittwochnachmittag über die Anlage am Buscher Hof spazierte, konnte sich kaum vorstellen, dass von Freitag bis Sonntag auf der schmucken Anlage in Lüttringhausen der reitsportliche Ausnahmezustand herrscht. „Die Ruhe vor dem Sturm? Mit Sicherheit nicht“, meint Ralf Heinen, der Betriebsleiter der Anlage, auf der seit Tagen an allen Ecken und Ende gewerkelt wird. „Es ist wie eine Art Frühjahrsputz“, ergänzt Antje Schramm, die 1. Vorsitzende der RSG Hattingen Gut Flehinghaus.

Zusammen mit dem Reit- und Fahrverein Remscheid richtet die RSG seit Jahren die Großveranstaltung aus. Dabei gehen die Macher in diesem Jahr einen anderen Weg. Dies fängt schon damit an, dass aus einem fünftägigen ein dreitägiges Turnier geworden ist. Außerdem wird auf Abendveranstaltungen verzichtet. „Als neue Vorsitzende der RSG stehe ich aus finanziellen Gründen in der Verantwortung. Da müssen wir natürlich haushalten“, betont Schramm, die das Amt von Axel Fromm übernommen hat, der weiter Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Remscheid ist.

Die Besucher können sich in den kommenden Tagen auf Reitsport der Extraklasse freuen. Es wird Springprüfungen bis 1,40 Meter und Dressurprüfungen bis zur schwierigsten Klasse geben. Insgesamt sind mehr als 1650 Startplätze an Reiterinnen und Reiter aus ganz Deutschland vergeben worden.

Die sportlichen Höhepunkte werden natürlich die S-Springen sein. „Das sind unsere Publikumsmagneten auf dem Waldplatz“, meint Schramm. Diese Prüfungen wird es sowohl am Samstag- als auch am Sonntagnachmittag geben. Das S-Springen am Samstag beginnt um 14.45 Uhr. Gemeldet haben dafür 34 Aktive. Zur gleichen Uhrzeit starten die Prüfungen auch am Sonntag. Zunächst gehen die Amateure in den Parcours. Ab 16.30 Uhr steigt die Springprüfung der Klasse S* mit Stechen für die Profis, bei denen es 35 Teilnehmer gibt.

Klassentreffen sorgt am Samstag für große Unterhaltung

Doch nicht nur die Topleute sollen im Fokus stehen. Im Gegenteil: Großen Wert legen die Organisatoren aus beiden Vereinen auf dem reiterlichen Nachwuchs. Ab den Führzügelwettbewerben für die Jüngsten ab vier Jahren gibt es für alle Altersklassen unterschiedliche Wettbewerbe.

Großen Unterhaltungswert verspricht auch das sogenannte „Klassentreffen“, das am späten Samstagnachmittag beginnt. Dabei handelt es sich um eine Mannschaftsprüfung für drei Aktive eines Vereins. Jeder absolviert den gleichen Parcours. Allerdings gibt es ein E- (1,00 Meter Hindernishöhe), ein A- (1,10 Meter) und ein L-Niveau (1,20 Meter). Elf Mannschaften haben sich dafür angekündigt.

Insgesamt bieten die Verantwortlichen auf der weitläufigen Anlage neben dem Reitsport auch ein Programm für die ganze Familie. Am Waldplatz steht wieder das große Hauptzelt. Dort gibt es auch unterschiedliche gastronomische Angebote, und man kann das besondere Turnierflair genießen.

Auf dem Weg von der Halle, in der sämtliche Dressurprüfungen stattfinden, zum Waldplatz kommt man auch am Angebot für die Kinder vorbei. Hier gibt es unter anderem Ponyreiten, einen Miniparcours und auch eine Hüpfburg. Und ein Greifvogel kann auch bewundert werden.