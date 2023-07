EM-Vorbereitung steigt in Remscheid

Anfang August findet im hessischen Mörfelden die Europameisterschaft im Einradhockey statt.

Von Andreas Weber

Remscheid. Im Online-Magazin der unpopulären Sportarten, 2020 gegründet von vier Berliner Quidditch-Anhängern, nimmt Einradhockey ein angemessenes Plätzchen ein. Zu den exotischen Teamsports, die die Macher in zweieinhalb Jahren ihres Bestehens unter die Lupe nahmen, zählt auch Rollhockey. Beides hat in Remscheid seit vielen Jahren eine Hochburg. Mit Bundesligist IGR gibt es in Hackenberg seit Jahrzehnten ein deutsches Spitzenteam, aber auch Einradhockey wird hier auf höchstem Niveau gepflegt.

Die OneWheelerRS, dekoriert im Juni - wie 2022 - mit dem dritten Platz bei den deutschen Finals in Düsseldorf, zählen zu den Top-Mannschaften. Beachtung fand der rasante Schlagabtausch deshalb daheim nicht. Ebenso wenig fiel auf, dass die deutsche Nationalmannschaft Anfang Juli ein Trainingswochenende in der Halle Hackenberg absolvierte.

Jan Schubert ist eine Einrad-Koryphäe aus Lennep – und Teil des Teams

Einradhockey ist ein attraktives Spektakel, führt aber ein Schattendasein. Gespielt wird mit Eishockeyschlägern und (gebrauchten) Tennisbällen „Fünf-gegen-Fünf“ auf zwei 1,20 x 1,80 Meter große Tore. Rund 600 Spieler bundesweit vereint die familiäre Szene, organisiert in 72 Teams. Schwerpunkte sind das Rhein-Main-Gebiet und NRW.

Nicht nur in Remscheid zählt Jan Schubert, der vor seiner Heirat mit Ehefrau Eileen Logemann hieß, zu den Koryphäen. Seit 27 Jahren ist der Maschinenbauingenieur ein Ass auf dem Rad, hat durch das Einrad die Welt gesehen - von Kanada bis Neuseeland. Mit 13 Jahren freundete sich der Lenneper an einer privaten Schule mit dem Einrad an, lernte Gleichgewichtsgefühl, Motorik und Beweglichkeit, mit 15 stieg er erstmals mit Schläger auf den 20-Zoll-Reifen. Jan Schubert bringt alles mit. Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Wendigkeit und Ausdauer.

+ Jan Schubert (40) lebt in Wermelskirchen und spielt für Remscheid. © Doro Siewert

Zwischenzeitlich war Schubert Weltrekordinhaber im Marathon mit einem riesigen 36-Zoll-Einrad. 1:25,15 Stunden, gestrampelt bei einem City-Marathon in Düsseldorf. Auch im zunehmenden Alter ist er auf dem Hallenparkett mit seiner geballten Routine eine Bank in einem dynamischen Sport, der Elemente des Eis- und Rollhockeys vereint.

Die EM ist eine recht spontane Sache

Rennen gab der zweifache Familienvater früh auf. Dem unterhaltsameren Gruppenerlebnis beim Hockey blieb Schubert treu. Mit Jan Holbein vom überragenden deutschen Serienmeister SKV Mörfelden Joker koordiniert Schubert als Co-Trainer das deutsche Nationalteam. Das Wochenende in Hackenberg diente der Vorbereitung auf die EM im hessischen Mörfelden Anfang August.

Europameisterschaft ist ein großes Wort für einen Mini-Wettbewerb, der aus dem Stand ausgelobt wurde. „Die EM kam mehr oder weniger spontan zustande, weil wir wieder mal einen Wettkampf auf hohem Niveau spielen wollten“, meint Jan Schubert. Bei A- und B-Turnier in Mörfelden sind nur vier Nationen mit mehreren Mannschaften dabei: Österreich, Schweiz, Deutschland und Australien.

Deutschland gilt als Mutterland des Einradhockeys

Dass ein Team vom anderen Ende der Welt auf Zuruf mit rollt, zählt zu den kuriosen Eigenheiten des Einradhockeys. Ein offizieller Dachverband existiert nicht, Regeln werden deshalb bisweilen relaxt interpretiert. Die Boys von Down Under bringen knapp eine Handvoll Spieler mit, den Rest (ein Kader von 8 ist wünschenswert) stocken sie mit deutschen Kräften auf. Jan Schubert und OneWheelerRS-Kollege Rolf Leonhardt werden für Team II der Deutschen auflaufen.

Deutschland gilt als Mutterland des Einradhockeys. 1925 tauchte es in dem Stummfilmklassiker „Varieté“ mit Emil Jannings auf. Darin spielen zwei Männer in einer kurzen Einblendung eine Art Einradhockey, weniger als Sport denn als artistische Einlage. Die Szene gilt als älteste Dokumentation dieser Sportart.

Es dauerte, bis sich 1985 in Langenfeld das erste deutsche Team fand, zehn Jahre später mit 13 Teams die Deutsche Einradhockeyliga gegründet wurde, die in Turnierform ausgetragen und von sechs Ehrenamtlern geleitet wird. Ligen gibt es ansonsten nur in der Schweiz und im kleineren Rahmen in Australien.

Die Schweiz hat die Deutschen überflügelt

Als Nummer 1 in der Welt haben die Schweizer die Deutschen überflügelt. Seit 2004 dominieren die Eidgenossen die Sportart, sind Seriensieger bei der WM und EM. Was daran liegt, dass die deutsche Bestenförderung hakte. „Wir hatten keine richtige Nationalmannschaft mit entsprechender Vorbereitung. Bis Jan Holbein vor zwei Jahren genug hatte, ewig Zweiter zu sein und Veränderungen einführte. Seither halten wir alle vier bis sechs Wochen Lehrgänge ab“, stellt Schubert fest.

+ Rolf Leonhardt (29) lebt in Hessen und spielt für Remscheid. © Doro Siewert

Mit 40 gehört er nicht zum alten Eisen. Für die erste Fünf langt es international nicht mehr, aber auch mit der zweiten Garnitur reicht es fürs Treppchen. Bei der WM 2022 im französischen Grenoble, der Unicon, holten er und Rolf Leonhardt mit Deutschland II hinter Schweiz I und Deutschland I Bronze.

Die Remscheider Einrad-Mannschaften gehören zum TV Frisch Auf Lennep

Jan Schubert, der in Wermelskirchen wohnt, führt seinen sechsjährigen Sohn Michel behutsam ans Einrad ran. Wer zum Hockey möchte, muss die Basics auf einem Reifen beherrschen. Dafür muss Michel ein wenig älter sein. „Mit zehn Jahren hat er das nach einem sechswöchigen Kurs drauf“, sagt der Papa.

Die OneWheeleRS (Fortgeschrittene) und UnicycleRS (Einsteiger) sind vereinsmäßig dem TV Frisch Auf Lennep angeschlossen. Übungsleiterin Larissa Barten weiht die Neulinge dienstags in der Rögy-Halle in die Kniffe des Balanceakts ein. Leihräder werden dabei gestellt. Über den nächsten Schritt, Hockey, würden sich die OneWheeleRS in ihren gemischten und altersübergreifenden Teams freuen. Nachwuchs ist hochwillkommen.

Gut zu wissen

Einradhockey ist ein kontaktloser Sport, bei dem es aber - ähnlich wie beim Basketball - zu Schubsereien kommen kann oder Körpertreffern mit der Kelle. Verletzungen sind eher selten. Ein Spieler darf nur ins Geschehen eingreifen, wenn er sich auf dem Einrad befindet. Gespielt wird „Fünf-gegen-Fünf“ auf der Länge einer Dreifachsporthalle, Dauer: 2 x 12 Minuten. Der Schläger, das Einrad oder der Körper dürfen genutzt werden, um den Tennisball zu spielen. Erlaubt ist, den Ball einmal aktiv mit der flachen Hand zu spielen, außer bei Torschüssen. Das Regelwerk sieht keinen Torwart vor. Gute Teams stellen aber einen auf, obwohl er keine besonderen Rechte genießt. Bei den OneWheeleRS steht mit Sarah Debus eine Frau zwischen den Pfosten.

Einradhockey-Angebot

Mehr Infos zum Einradhockey gibt es auf der Homepage frischauf-lennep.de.

Einradfahren lernen und vertiefen kann man dienstags (16.30 bis 18 Uhr) in der Rögy-Halle mit Larissa Barten; E-Mail: einrad-anf-fortg@frischauf-lennep.de.

Wer das Training der OneWheeleRS besuchen möchte: freitags 18-20 Uhr, Rögy-Halle, Leiter: Jan Schubert; Email: einrad-hockey@frischauf-lennep.de