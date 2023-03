Eröffnung der Laufsaison: Regenschauer tun guter Stimmung keinen Abbruch

Trotz Regen mussten die rund 45 Aktiven, die in der Ölmühle zusammenkamen, ihr Kommen nicht bereuen. Allways3 erwies sich als perfekter Gastgeber.

Von Peter Brinkmann

Allways3 hat den traditionellen Tag der Lauferöffnung ausgerichtet. Für Stephan Döring, Arnd Beitzer und Michael Wingenbach sowie ihr fleißiges Helferteam ein Novum. „Nachdem wir im Dezember den Nikolauslauf absagen mussten, wollten wir unbedingt diese beliebte Veranstaltung verantworten“, verriet Michael Wingenbach. Die rund 45 Aktiven, die in der Ölmühle zusammenkamen, mussten ihr Kommen nicht bereuen, da sich allways3 als perfekter Gastgeber erwies. Neben Kaffee und Kuchen gab es anschließend auch leckeres Grillgut. Rund anderthalb Stunden zuvor hatte Arnd Beitzer mit einer stimmungsvollen Ansprache die Teilnehmer auf die Reise in Richtung Hohenhagen, Lennep oder Lüttringhausen geschickt.

Ingo Siebert (RTB), Julia Reichert (RSV) und Michel Beitzer (allways3) bildeten das Grundgerüst für drei Laufgruppen mit verschiedenen Geschwindigkeiten. „Schade, dass nicht mehr Aktive erschienen sind“, bedauerte nicht nur Michael Scholz (LTV), der kürzlich noch an einem Lauf in Remscheids Partnerstadt Quimper teilgenommen hatte. Die schlechten Wetterprognosen waren wohl ausschlaggebend, und prompt schüttelte ein heftiger Regenschauer die Anwesenden durch. Dies tat der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch. „Es war windig, kalt, nass, aber wunderschön“, fasste Julia Reichert die Gemütslage zusammen. Neben weiteren Aktiven von TuRa Süd, FA Lennep und dem RTB waren zudem Laufbegeisterte ohne Vereinsbindung an der idyllischen Ölmühle erschienen.

Dieses Jahr soll auch der beliebte Nikolauslauf endlich wieder stattfinden. Am 10. Dezember 2023 wird diese Veranstaltung volljährig. Das Orga-Team von allways3 freut sich auf die 18. Auflage. Weitere Informationen sind schon unter www.allways3.de abrufbar.