Panther II wollen Rechnung begleichen

Kehraus am Sonntagnachmittag (17 Uhr) in der Max-Siebold-Halle in Hilgen. In der Verbandsliga empfängt die 2. Mannschaft der Bergischen Panther den Haaner TV. „Eigentlich hätte ich mit einem heißen Tanz gerechnet, da die Haaner im Abstiegskampf noch punkten müssen“, erklärt Coach Erwin Reinacher. Doch da sowohl die 2. Mannschaft des TSV Aufderhöhe als auch des Kettwiger SV vor freiwilligen Rückzügen stehen, erübrigt sich der Abstiegskampf wohl.