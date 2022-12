Radsport: Koechs Weltcup-Premiere

Das Cyclocross-Team von Radsport Nagel aus Radevormwald hat in den vergangenen Tagen sehr erfolgreich an Querfeldeinrennen teilgenommen. Den beeindruckendsten Erfolg landete Silas Koech, der im belgischen Antwerpen an seinem ersten Weltcup teilgenommen hat. Mit 19 Jahren war er der zweitjüngste Teilnehmer unter den Profis, zu denen unter anderem der amtierende Cyclocross-Weltmeister Thomas Pidcock gehörte.