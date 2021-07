SC 08 Rade setzt auf den Aberglauben

Bezirksligist will wieder am vorletzten Spieltag feiern. Auch der FCR und der DTV bestreiten ihre letzten Heimspiele der Saison.

Von Fabian Herzog

FC Remscheid – SV Union Velbert (So., 15 Uhr, Röntgen-Stadion).

Das letzte Heimspiel steht für den FCR an, was aber nicht bedeutet, dass die Spielzeit für den feststehenden Meister bald endet. Schließlich folgt am 28. Mai noch das Auswärtsspiel in Ronsdorf und – satte zwei Wochen danach – noch das Kreispokalendspiel gegen A-Kreisligist Bergisch Born. Als „ziemlich unglücklich“ empfindet Remscheids Trainer Zdenko Kosanovic die Terminierung, denn eigentlich „beten alle, dass die Saison bald rum ist“.

Trotzdem will und wird der FCR die noch bevorstehenden Aufgaben mit größtmöglicher Seriosität angehen. Auch die gegen die Velberter, mit denen man ja schließlich auch noch ein Hühnchen zu rupfen hat. Im Hinspiel (1:3) hatten die Remscheider die erste von (bislang) zwei Saisonniederlagen hinnehmen müssen.

Für eine mögliche Revanche schworen sich die Spieler am Mittwoch ein. Helmut Niemeyer, einer der treuesten Unterstützer, hatte zum Mannschaftsabend ins Hotel Fischer eingeladen.

Mit Marius Suchanoff steht wieder ein Leistungsträger mehr zur Verfügung. Er hat seine Gelbsperre abgesessen. Gut möglich, dass aber auch wieder die Spieler eine Chance bekommen, die in dieser Saison seltener zum Zug gekommen sind. Wie der junge Spiros Kakos, der gegen Linde zuletzt überzeugt hat. „Das hat er sehr ordentlich gemacht“, lobt Kosanovic. Talente wie ihn will der FCR in der Zukunft verstärkt fördern. Deswegen soll mit Dennis Krzanowski ein fünfter A-Jugendlicher in der Vorbereitung die Chance bekommen, sich zu zeigen. Weitere Personal-Entscheidungen könnten nächste Woche folgen.

Weil die Verantwortlichen mit Hochdruck an der kommenden Saison arbeiten, haben sie sich dazu entschlossen, die ursprünglich für den 21. Juni geplante Jahreshauptversammlung noch einmal zu verschieben. „Die Zeit ist zu kurz, um uns anständig vorzubereiten“, sagt Thorsten Greuling aus dem erweiterten Vorstand. Er geht davon aus, dass der neue Termin „im September oder Oktober“ liegen wird.

Dabringhauser TV – ASV Wuppertal (So., 15 Uhr, Eifgen).

Ausgerechnet im Schlussspurt seiner letzten DTV-Saison fällt Trainer Acar Sar aus gesundheitlichen Gründen aus. „Das hatte er sich natürlich ganz anders vorgestellt“, zeigt Co-Trainer Michael Röttgen Mitgefühl und verspricht: „Wir versuchen die Punkte auch für ihn zu holen.“

Von Tabellennachbar ASV könnten die Dabringhausener im Erfolgsfall Platz acht übernehmen. Für dieses Unterfangen steht fast der komplette Kader zur Verfügung. In der vergangenen Woche ist sogar Fabian Uthoff wieder ins Training eingestiegen, der sich am 12. März beim Auswärtsspiel in Reusrath das Kreuzband angerissen hatte.

SC 08 Radevormwald – BSC Union Solingen (So., 15 Uhr, Kollenberg).

Die Chancen der Rader auf den Klassenerhalt könnten schlechter sein. Und das nicht nur, weil mittlerweile klar ist, dass selbst die Verlierer der Abstiegsrelegation in einer Dreierrunde noch eine zusätzliche Chance bekommen. Sie haben es am Sonntag selbst in der Hand und könnten mit einem Erfolg über den lange feststehenden Absteiger alles klarmachen. „Ich würde mich freuen, wenn es mein letztes Heimspiel wäre“, sagt Trainer Erdal Demir.

Er setzt dabei auch auf seinen Aberglauben. „Letzte Saison sind wir am vorletzten Spieltag aufgestiegen“, erinnert sich der Coach. Diesmal könnte der SC 08 wieder eine Woche vor dem Saisonende sein Ziel erreichen. Und brennt darauf, wie Demir im Training festgestellt hat: „Die Jungs sind richtig gallig und wollen es jetzt klarmachen.“ Bei diesem Unterfangen wird Carmelo Salpetro (Urlaub) allerdings fehlen. Tim Klee (Achillessehnenreizung und Pascal Schmid (privater Termin) sind fraglich.