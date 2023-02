Rader in Torlaune, DTV hält die Null, Kerns Mega-Comeback

TuS Grünenbaum – SC 08 Radevormwald 1:7 (0:4). Der Bezirksligist zeigte sich beim A-Kreisligisten in Torlaune, hätte sogar noch häufiger treffen können. „Ich bin selbst überrascht, dass es so gut gelaufen ist“, sagte Trainer Zdenko Kosanovic nach dem einseitigen Spielverlauf. „Wir hatten alles unter Kontrolle und haben die Dinge umgesetzt, die wir im Training geübt haben.“ Als Dreifach-Torschütze ragte Max Finkensieper (44./68./76.) heraus. Kosanovic: „Der muss jetzt eine Kiste ausgeben.“ Weiterhin trafen Dennis Berke (3.), Fynn Schneider (17.), Yannik Korselt (20.) und Daniel Kalteis (49.). Jetzt freuen sich alle auf den Karnevalszug, der am Samstag durch die Rader Innenstadt führt und wo der SC 08 mit der Mannschaft mitmarschiert.