Rade/Herbeck pirscht sich oben ran

In der Landesliga feiert die HSG vierten Erfolg in Serie. Der HCW verschenkt den Sieg.

Von Andreas Dach

HSG Radevormwald/Herbeck – Ohligser TV 35:26 (19:15). Die HSG bewegt sich weiter auf einer Welle des Erfolgs, feierte gegen die Solinger den vierten Sieg in Serie. „Langsam fängt es an, Spaß zu machen“, sagte Spielertrainer Roman Warland lachend. Seine Mannschaft hatte ein paar Minuten gebraucht, um in die Partie zu kommen, danach aber alles im Griff gehabt. Entscheidend war die Phase nach dem Seitenwechsel gewesen, als Rade/Herbeck unaufhaltsam von 20:15 auf 25:16 (36.) davongezogen war. „Da haben wir alles klar gemacht“, berichtete Warland, der von einer „starken Mannschaftsleistung“ sprach. So bot sich die Gelegenheit, viel durchzuwechseln und allen Spielanteile zu geben. Dass die einzelnen Teams immer mehr zusammenwachsen, beweist die Tatsache, dass man hinterher noch gemeinsam die eigene Zweite anfeuerte. Und der Sonntag war dem Besuch des Spitzenspiels der HSG-Frauen beim BHC vorbehalten. Tore: Warland (11/3), Grassow (9), Sahan, Jäschke (je 4), Droste, Jähnichen (je 2), Peppinghaus, Kositza, Seifert (je 1).

HC Wermelskirchen – Mettmann-Sport II 25:25 (13:13). Fünf Sekunden vor dem Abpfiff rettete Finn Hebbecker dem HCW mit einem verwandelten Siebenmeter wenigstens noch einen Punkt. Die Freude hielt sich bei den Wermelskirchenern trotzdem in Grenzen. „Das war zu wenig gegen einen schwachen Gegner“, fand Spielertrainer Björn Sichelschmidt. Und lieferte die Begründung gleich mit: „Wir sind am gegnerischen Torwart und uns selbst gescheitert.“ Der Gastgeber hatte viele Chancen ungenutzt gelassen. Das rächte sich zwar nicht komplett, aber zumindest ein bisschen. Tore: Hebbecker (9/3), Krutzki (8), Hedderich (3), Reisdorf, Benscheidt (je 2), Siebert (1).

BLICK VORAUS LANDESLIGA Am Samstag, 11. Januar, wird es für „unsere“ Handball-Landesligisten im Ligabetrieb wieder ernst. Die HSG Radevormwald/Herbeck muss bei Mettmann-Sport II ran (15.30 Uhr), und die HSG Bergische Panther III empfängt den TSV Aufderhöhe II (16.30 Uhr). Weiterhin sind gefordert: die HG Remscheid II daheim gegen die DJK Unitas Haan II (17.15 Uhr), der HC Wermelskirchen beim Vohwinkeler STV (18 Uhr) und der ATV Hückeswagen zuhause gegen den Haaner TV (19 Uhr).

Haaner TV – HG Remscheid II 30:27 (13:14). Der Tabellenführer wankte, aber er fiel nicht. Eine Halbzeit lang zeigten die Gäste ihre bislang beste Saisonleistung, führten verdient. Nach dem Wechsel leisteten sie sich eine unerklärliche Schwächephase von fünf Minuten. „Da waren wir kopflos“, schilderte Trainer Jacek Krajnik sein Erleben. Haan zog davon und ließ sich nicht mehr stoppen. Ernüchternd und frustrierend für die HGR II.

Velbert/Heiligenhaus – ATV Hückeswagen 20:27 (8:13). Es macht sich bezahlt, gute Leute in der eigenen 2. Mannschaft zu haben. Zu ihnen gehört beim ATV auch Marco Gast. Der angesichts der Personalknappheit „ausgeliehene“ Rechtsaußen trug maßgeblich zum verdienten Erfolg bei. Trainer Sebastian Marz, der diesmal beim ATV die Verantwortung trug, lobte: „Er hat fast alles genetzt.“ Insgesamt war es eine starke kämpferische Leistung des ATV. Tore: Gast (7/1), Dembowski, Lu. Frischmuth (je 5), Siebert (4), Krempel (3), Scheider (2/2), Caligari (1).

DJK Unitas Haan II – HSG Bergische Panther III 29:20 (15:11). Das Ergebnis täuscht ein wenig über den Spielverlauf hinweg. Wobei der Haaner Erfolg völlig in Ordnung ging. Nach anfänglich ausgeglichenem Spiel leistete sich die HSG III zu viele ungenaue Würfe und technische Fehler. Das nutzte der Gastgeber aus und zog bis zur Pause auf vier Tore davon. In der zweiten Hälfte blieb die HSG über weite Strecken dran, schaffte es aber nie, den Abstand auf mehr als drei Treffer zu verringern. Trainer Boris Komuczki sagte: „Immer wenn wir die Chance hatten, haben wir den Ball leichtfertig weggeworfen.“ Das bestrafte Haan II konsequent – vor allem in Form von Tempogegenstößen. Tore: Alof, Jeschke, Makulik (je 4), Jörgens, Kotthaus (je 3), Brölsch (2).