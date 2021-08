Rade/Herbeck feiert den vierten Sieg in Folge

Zwei Landesligaspiele mit hiesiger Beteiligung finden statt. ATV gibt Sieg noch leichtfertig aus der Hand.

Von Peter Kuhlendahl

HSG Bergische Panther II – ATV Hückeswagen 21:19 (11:12). Da erzielen die Hückeswagener in der Schlussviertelstunde nur einen (!) einzigen Treffer und hätten den Sieg fast noch ins Ziel gerettet. Doch als Niklas Harnischmacher in der 57. Minute eine durchaus diskussionswürdige Zeitstrafe kassierte, packten die Panther die Möglichkeit beim Schopf, gingen zum ersten Mal in Führung (20:19) und ließen sich diese nicht mehr aus der Hand nehmen.

„Diese Niederlage war so unnötig und ist richtig ärgerlich“, betonte ATV-Trainer Sebastian Mettler, der allerdings über weite Strecken mit dem Auftritt seiner Schützlinge gar nicht so unzufrieden war. Bis zur 45. Minute hatten die Gäste alles im Griff und führten mit 18:13. Im Gefühl des scheinbar sicheren Sieges agierten die Schlossstädter dann aber viel zu nachlässig. „Das ist leider auch der einzige Vorwurf, den ich den Jungs machen kann. Da hat einfach der Schlendrian Einzug gehalten“, meinte der Coach.

ATV-Tore: Scheider (8/4), La. Frischmuth (4), Dembowski (3), Graf, Bangert, Schmidt, Harnischmacher (je 1).

HSG Radevormwald/Herbeck – Team CDG/GW Wuppertal 31:28 (15:14). Spielern, Trainern, Fans und Offiziellen der HSG ist an einem kalten Wintertag in der Bergstadt ganz schön heiß geworden. Kein Wunder: Mussten alle Beteiligten doch durch ein ordentliches Wellental der Gefühle, ehe der Sieg der Radevormwalder schließlich feststand. „Ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir vor ein paar Wochen noch als Verlierer von der Platte gegangen wären“, meinte HSG-Coach Björn Frank nach dem vierten Sieg in Folge.

Seine Schützlinge boten am Samstagabend die gesamte Bandbreite dessen, was den Handball ausmacht: Einen Blitzstart, der in einer scheinbar beruhigenden Führung mündete. Einen kollektiven Blackout, den die Gäste zum zwischenzeitlichen Ausgleich nutzten. „Wir haben aber endlich dazugelernt und dann doch noch den Schalter rechtzeitig wieder umgelegt“, erklärte Frank.

Ruckzuck hatten sich die Gastgeber auf 4:0 abgesetzt (5.). Doch nach dem zwischenzeitlichen 15:10 (26.) war der Faden völlig gerissen, und die HSG rettete eine knappe Führung noch gerade eben in die Pause. Nach dem Seitenwechsel lief es dann zunächst wieder besser, und die HSG setzte sich auf 17:14 (33.) ab.

Doch nun blieben die Wuppertaler dran und glichen gar zum 20:20 (45.) aus. Zu mehr reichte es aber nicht mehr. „Das war ein ganz schönes Wellenbad der Gefühle. Aber der Sieg war verdient“, meinte Frank, der Jannis Huckenbeck ein Sonderlob aussprach: „Der hat heute eine ganz schöne Fackel rausgehauen.“

HSG-Tore: Huckenbeck (8), Jäschke (8/1), Bonekämper (6), Dietzel, Sahan (je 3), Breuer, Weber, Peppinghaus (je 1).