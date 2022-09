Rade siegt wieder in der Achterbahn

Am Freitagabend feierte der SC 08 Radevormwald nach einem erneut nervenaufreibenden Spiel einen 5:3 (2:2)-Sieg gegen den BV Gräfrath. „Wer was geboten bekommen will, muss zum Kollenberg kommen“, betonte Rades Coach Zdenko Kosanovic, der sich diesen Spielverlauf aber lieber erspart hätte.