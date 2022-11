Rade legt famosen Endspurt hin

Die Schlussphase hatte es in sich.

Diese Schlussphase hatte es in sich. Am Ende triumphierte der SC 08 Radevormwald mit 4:2 (1:1) bei den Sportfreunden Baumberg II. „Am Ende kräht kein Hahn mehr danach, wie die Punkte geholt worden sind“, lautete das pragmatische Fazit von Rades Trainer Zdenko Kosanovic.

Fynn Schneider hatte den SC 08 in Führung gebracht (21.), die Gastgeber postwendend ausgeglichen (25.). Nach einer Stunde und der Ampelkarte für Baumberg verloren die bis dahin guten Rader ihre Souveränität. „Wir sind in Überzahl in Panik verfallen und haben die Ordnung nicht gehalten“, beklagte Kosanovic. So konnte Baumberg auch auf Kieran Boßhammers 2:1 (81.) prompt antworten.

Nach einem famosen Endspurt sorgten jedoch Titus Hoffmann (89.) und der Sekunden zuvor eingewechselte Dennis Berke (90.) für den Auswärtssieg. Berkay Colak sah noch Gelb-Rot (90.). pb