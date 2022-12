Rade kassiert eine bittere Niederlage

Bergische Panther III – HG Remscheid II 23:30. Sieben Spiele in Folge waren die Panther ohne Niederlage von der Platte gegangen. „Aber jede Serie reißt irgendwann“, sagte Teamsprecher Angelos Romas, der als Hauptgrund anführte, dass das Fehlen zahlreicher Stammkräfte – auch Rückraumspieler Jan Scheel fiel aus – nicht kompensiert werden konnte. Die zahlreichen technischen Fehler, die sich bei den Hausherren einschlichen, nutzten die Remscheider weidlich aus. „Auch unsere Abwehr stand super“, sagte HGR-II-Coach Fabian Flüß, der zudem Leo Bona ein Sonderlob aussprach. So brachten die Gäste einen am Ende verdienten Sieg ohne Probleme über die Bühne. Tore Panther III: Gwosdz (7), Kleinert (5), Arndt, Blum (je 4), Lock, Theisen, Heider (je 1).