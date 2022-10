Rade/Herbeck stellt zwei neue alte Gesichter vor

Zwei Spiele in der Landesliga.

Da staunte manch einer gar nicht schlecht, als Lukas Pütz am Samstag im Trikot der HSG Radevormwald/Herbeck in der Handball-Landesliga auflief. Eigentlich hatte der Linkshänder seine Laufbahn nach seiner Zeit bei der HGR Ende der vergangenen Saison beendet. Der Kontakt zur HSG hatte aber danach immer bestanden.

Unter anderem, als es vor Wochen eine Anfrage gegeben hatte, ob Pütz sich nicht vorstellen könne, die Frauen-Mannschaft in der Oberliga zu trainieren. Jetzt kam man kürzlich erneut ins Gespräch – und schon kurz danach feierte Pütz seinen Einstand gegen den Ohligser TV.

Er wird auch an diesem Dienstag dabei sein, wenn der Klassiker gegen den ATV Hückeswagen ansteht. Gespielt wird in der Halle Hermannstraße in Rade – der ATV ist dort der Gastgeber. Hintergrund: In der Halle Brunsbachtal sind aus Brandschutzgründen schon länger keine Zuschauer erlaubt.

Ein weiterer Neuer der HSG, Miro Böhmer (zuletzt Haßlinghausen), ist noch nicht spielberechtigt. Zeitgleich spielt der Wermelskirchener TV beim Wald-Merscheider TV.