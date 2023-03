Raabe ist beim Marathon die beste Frau im Feld

Sport in Kürze: Von B wie Badminton bis T wie Tischtennis.

Leichtathletik: Zwei Läuferinnen von TuRa Süd haben erfolgreich am Königsforst-Marathon teilgenommen. Inge Raabe bewältigte die anspruchsvolle Strecke im Kölner Süden nach längerer Wettkampfpause in einer starken Zeit von 3:44:39 Stunden und war dabei schnellste Frau. Sie musste die wellige Laufstrecke mit einer Länge von 21,1 Kilometern zweimal durchlaufen. Den größten Höhenunterschied gab es jeweils auf den letzten fünf Kilometern. Ihre Vereinskameradin Raphaela Danzer feierte ihr Halbmarathon-Debüt und brauchte 1:58:09 Stunden. Damit wurde sie Achte ihrer Altersklasse.

Rollhockey: Was zunächst einmal frustrierend klingt, ist es nicht wirklich. Trotz vier Niederlagen in vier Spielen sind die U9-Teams der IGR Remscheid auf dem richtigen Weg. Die eingesetzten Kinder (Anna Ploch, Nora Decius, Lucia Mendoza, Elias Nutz, Fabio Santos-Fusco und Linus Wegner) spielen ihre erste Saison in der NRW-Meisterschaft. Und zwar als jüngerer Jahrgang. So kommt es gegen ältere Akteure anderer Teams halt (noch) zu ergebnistechnischen Enttäuschungen. Wie für die IGR White Tigers (1:12 gegen RSC Cronenberg, 0:7 gegen RHC Recklinghausen) und die IGR Blue Panthers (1:9 gegen TuS Düsseldorf-Nord, 1:3 gegen HSV Krefeld). Schon am Sonntag geht es für die White Tigers in Recklinghausen weiter – dann gegen den TuS Düsseldorf-Nord (11.30 Uhr) und Germania Herringen (13.45 Uhr).

Badminton: Obwohl das 2. Herren-Doppel verletzungsbedingt abgegeben werden musste, gewann die SG Wermelskirchen 09/35 in der Bezirksklasse mit 6:2 gegen den SV Frielingsdorf und behauptete Rang vier, der damit vor dem letzten Spieltag fix ist. Der überragende Jan Palubitzki, Michael Stäbe und Ralph Buchholz holten die Punkte in den Herren-Einzeln, Heike Thiel war im Damen-Einzel erfolgreich. Weitere Zähler sicherten Heike Thiel/Cordula Braune (Damen-Doppel) und Ralph Buchholz/Cordula Braune (Mixed).

Tischtennis: Die Frauen des TB Groß-Ösinghausen waren in der Verbandsliga chancenlos, unterlagen – unter Wert – bei ETuS Wedau mit 0:8. 13 (!) der gespielten Sätze endeten mit nur zwei Bällen Differenz. Hingegen setzten sich die Männer des TBÖ im Verfolgerduell der Bezirksklasse mit 9:1 bei den Solingen Blades durch. Punkte: Fröhlingsdorf, Klasberg, Illner, Müller, Stadler, Gembalczyk, Klasberg/Gembalczyk, Illner/Müller. Vierter der Liga ist der CVJM Lüttringhausen, der beim 9:2 gegen Schlusslicht DJK Jugend Eller III keine Probleme hatte. Punkte: Schöps, Karthaus (je 2), Möller, Blondrath, Schöps/Möller, Karthaus, Blondrath und Hanf/Beran.

Fußball: Mit Lars Hartmann haben die Frauen der TS Struck in der Kreisliga einen neuen Trainer präsentiert. -ad-