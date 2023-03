Halbmarathon: Quimper ist immer eine Reise wert

Gespräch: Michael Scholz berichtet von der Teilnahme am Halbmarathon in der Bretagne.

Von Andreas Dach

Gestern noch in der Bretagne, heute schon wieder beim Zahnarzt in Remscheider. Krasser könnten die Gegensätze nicht sein, oder?

Michael Scholz: In der Crêperie war es auf jeden Fall angenehmen, als beim Zahnarzt Fäden gezogen zu bekommen.

Erzählen Sie doch mal, wie es in der französischen Partnerstadt Quimper war. Eine Remscheider Delegation hat dort am Halbmarathon Locronon-Plognonnec-Quimper teilgenommen.

Scholz: Es war ein Erlebnis. Der Zieleinlauf in Quimper erinnerte an die Zielankünfte der Tour de France. Der Bereich war voller Menschen, die einen förmlich ins Ziel trugen. Es ist immer wieder ein Erlebnis, dort zu laufen. Wahnsinn, was dort an Leuten in Dreier- und Viererreihen stand. Das war schon der Hammer?

Wer war aus Remscheid mit dabei?

Scholz: Am Freitagabend haben sich Gunnar Müller, Frank Zickler, Uli Wüllenweber, Martin Logemann, Gudrun Kessler, Anne Steinmetz-Berning, Susanne Kissing und ich auf den Weg gen Frankreich gemacht. Heike und Bernward Lamerz waren bereits einige Tage zuvor nach Quimper gefahren. Bernd Fiedler hatte als Vorsitzender des Partnerschaftsvereins im Vorfeld alles organisiert. Leider konnte er aus familiären Gründen kurzfristig nicht mitfahren und -laufen.

Die genannten Personen gehören unterschiedlichen Sportvereinen an. Was verbindet Sie so sehr, dass jährlich eine solche Fahrt nach Quimper stattfindet?

Scholz: Wir sind alle auch Mitglieder des Partnerschaftsvereins Remscheid-Quimper. Nette Leute, die Spaß an einer solchen Tour haben und das Miteinander pflegen.

Das gute und positive Miteinander betrifft in gleichem Maße auch die Sportler aus Quimper.

Scholz: So ist es. Wir pflegen ja seit vielen Jahren einen regen Austausch. Wir fahren zu ihrer Veranstaltung, den Gegenbesuch gibt es dann zum Röntgenlauf. Auch in diesem Jahr wieder. Wir sind am Samstagmorgen um 11 Uhr in Quimper angekommen und und sind von Philippe Emig, dem 1. Vorsitzenden von Quimper Footing Loisir, in Empfang genommen worden. Zusammen mit mehreren Vereinsmitgliedern hatte man ein reichhaltiges Frühstück für uns vorbereitet.

Wie war der Ablauf am Wettkampftag, dem Sonntag?

Scholz: Mit Reisebussen wurden alle Teilnehmer ins 16 Kilometer entfernte Locronan gebracht. Dort wurden über 2000 Teilnehmer um 14.30 Uhr auf die Halbmarathonstrecke nach Quimper geschickt. Dazu kamen weitere 2000 Aktive, welche die 10-Kilometer-Distanz in Angriff genommen haben. Es herrschte perfektes Laufwetter – da kamen die ersten Frühlingsgefühle auf.

Ist die Strecke eher leicht oder schwierig aus Ihrer Sicht?

Scholz: Sie verlangt einem alles ab, gilt als schön, aber selektiv. Dass nicht nur Masse, sondern auch Klasse am Start war, zeigen die Siegerzeiten. 1:05 Stunden waren es beim Halbmarathon, 28 Minuten beim 10-Kilometer-Lauf. Auch wir Remscheider waren erfolgreich unterwegs.

Was bedeutet das konkret?

Scholz: Martin Logemann ist eine 2:04 gelaufen, Gudrun Kessler und Uli Wüllenweber sind auf 2:22 Stunden gekommen, und Gunnar Müller war nach 2:38 Stunden im Ziel. Ich selbst habe 1:52 Stunden gebraucht.

+ Die Aktiven aus Remscheid mit Philippe Louarn, dem Vorsitzenden der Assoziation Quimper-Remscheid (3.v.r.). © MS

Gab es in den Tagen bis zur Rückfahrt noch ein spezielles Programm für die Gäste aus dem Bergischen Land?

Scholz: Ja, das konnte sich echt sehen lassen. Ein Ausflug nach Concarneau und ein Spaziergang in Beg Meil am Strand des Atlantik waren einfach nur genial. Zudem gab es als Überraschung eine Brauereibesichtigung mit Verköstigung. Das war sehr interessant. Wie auch der Geschmack der verschiedenen Biersorten. Zum Abschluss ging es zum Abendessen in eine Crêperie, was für uns ein weiterer Höhepunkt war.

Auf dem Rückweg mit dem Kleinbus mussten Sie dann die Strecke ein wenig umplanen.

Scholz: Wegen der aktuellen Protestaktionen in Frankreich hatte man uns geraten, nicht durch Rennes zu fahren. Das haben wir gemacht, waren aber trotzdem nach elf Stunden wieder zu Hause.

Nach dem Lauf ist vor dem Lauf. Was steht als Nächstes für Sie an?

Scholz: Ich nehme am Samstag an der offiziellen Eröffnung der Laufsaison teil, für welche diesmal allways3 verantwortlich ist und hoffe auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Und im weiteren Verlauf des Jahres?

Scholz: Ich würde gerne noch mal einen Marathon laufen. Ich bin ja jetzt Rentner und habe Zeit, mich darauf vorzubereiten.

Zur Person

Michael Scholz wurde am 5. Oktober 1958 in Remscheid geboren. Mit Ehefrau Britta hat er einen Sohn (Jürgen). Seit wenigen Monaten ist Scholz Rentner und kann sich noch ausgiebiger seinem großen Hobby Laufen widmen. Sein Verein ist der LTV, aber gehört auch dem Röntgensportclub an.