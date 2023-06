Quartett steht in den Startlöchern

Die vier Fußball-Bezirksligisten des Kreises Remscheid nehmen bald wieder das Training auf.

Von Fabian Herzog

Bergisches Land. Während die Fußball-Landesligisten des Kreises Remscheid schon in die Vorbereitung eingestiegen sind, können die Bezirksligisten noch einigermaßen die Füße hochlegen. Was zum einen daran liegt, dass deren Saison deutlich später zu Ende gegangenen ist. Und zum anderen, dass die neue Spielzeit auch erst eine Woche später beginnt. Aber in wenigen Tagen wird´s dann auch für sie ernst. Ein Überblick:

SSV Bergisch Born

Trainer Tim Janowski bittet am kommenden Dienstag zum Auftakt der Vorbereitung. Auf sein Team warten 32 Einheiten, ehe am 13. August die Meisterschaft beginnt. In die werden die Borner mit einem neuen Gewand gehen, von Ausrüster Hummel wechselt der SSV zu Jako. Um auch sportlich zu glänzen, gehören verschiedene Teambuildingmaßnahmen zum Sommerprogramm. Wie am 2. Juli, wenn die Spieler in Gruppen aufgeteilt eine Dorf-Rallye absolvieren und dabei Aufgaben lösen müssen. Laufend wohlgemerkt. „Und ohne Handy“, betont Janowski lächelnd. Spaßig könnte es auch am 22. Juli werden, wenn sich das Team auf der Bever-Talsperre beim Stand-up-Paddling versucht.

Mit Robin Dowald als reaktiviertem Ersatzkeeper, der diese letzte Personallücke schließt, sind acht Testspiele geplant: FC Remscheid (5. Juli, A), VfB Schwelm (9. Juli, A), Viktoria Rott (16. Juli, A), SV Altenberg (21. Juli, H), SC Obersprockhövel (23. Juli, A), SG Hackenberg (29. Juli, A), VfR Wipperfürth (2. August, A), TG Hilgen (6. August, H).

Dabringhauser TV

Am 3. Juli geht´s am Höferhof los. Der neue Coach Luciano Velardi hat für den ersten Teil der Vorbereitung vier bis fünf Einheiten pro Woche angesetzt, in Richtung Saisonstart werden es dann weniger. Direkt am ersten Wochenende (7. und 8. Juli) wartet auf den DTV mit einem eigenen Blitzturnier gegen 09/35 Wermelskirchen, Dhünn und den SV Solingen ein Höhepunkt.

Mit Markus Fürguth haben die Dabringhauser noch einen erfahrenen Verteidiger verpflichtet, der mittlerweile in Hückeswagen lebt, links hinten oder innen spielen kann und unter Marco Menge schon einmal am Höferhof aktiv war. Damit er und seine Teamkollegen nicht bei Null starten, gibt es seit dieser Woche einen Laufplan, der von Co-Trainer Acar Sar im Blick gehalten wird. „Wir wollen halt nicht noch mal so eine Saison spielen, wie in den letzten Jahren“, sagt der.

Geplante Testspielgegner sind außerdem: Bergfried Leverkusen (14. Juli, H), SG Hackenberg (16. Juli, H), FC Remscheid (19. Juli, H), VfR Hangeler (22. Juli, H), TuRa Süd (27. Juli, A), SG Bergisch Gladbach U19 (30. Juli, H), SC Heide (4. August, A), SV Schlebusch (6. August, H).

SC Ayyildiz Remscheid

Auch die Remscheider legen am 3. Juli los, wobei der neue Trainer Furkan Köstereli an die erste Einheit aus sportlicher Sicht keine großen Erwartungen hat: „Das wird eher ein großes Kennenlernen.“ Sieben Spieler sind gekommen, drei haben sich mit Fatih Kurt (Ronsdorf), Abdul Avan (SV 09/35) und Bedri Mehmeti (Ziel unbekannt) verabschiedet. „Wir müssen zusammenfinden“, sagt Köstereli, der drei weitere Zugänge im Visier hat.

Den ersten Teil der Vorbereitung muss der SCA in Hackenberg absolvieren, weil der heimische Platz seitens der Stadt gesperrt ist. Unabhängig davon verspricht der Coach: „Die ersten Wochen werden ein bisschen härter.“ Kraft- und Ausdauereinheiten werden kombiniert mit einem Trainingsbesuch beim Fight-Club Wuppertal von Box-Guru Werner Kreiskott wie auch bei den „Fitnessbrüdern“ in Remscheid.

Testspiele: SV Solingen II (9. Juli, H), SSV Berghausen (16. Juli, A), SV 09/35 Wermelskirchen (23. Juli, A), TuRa Süd (30. Juli, H), Viktoria Rott (6. August, A). Zwei weitere Gegner für unter der Woche werden gesucht.

SSV Dhünn

Der Aufsteiger legt erst am 6. Juli und damit als Letzter des Quartetts los. Spielertrainer Dennis Schmidt lässt hinsichtlich des Pensums tief blicken, wenn er sagt: „Es wird nicht nur Quälerei geben.“ Geplant sind auch wieder Ausflüge in andere Bereiche als Fußball. Wie zum Yoga. Möglicherweise wird auch Marcel Mutz, Trainer der Panther-Handballer, mal eine Einheit übernehmen. „Wir haben da mal lose drüber gesprochen“, erzählt Schmidt.

Um diesmal nicht wieder nach einem Jahr zurück in den Kreis zu müssen, will er in der Vorbereitung die Basis legen. „Wir müssen mehr laufen können als die anderen.“ Grundsätzlich geht er die Sache optimistisch an: „Ich glaube, dass wir eine gute Rolle spielen können.“

Um gerüstet zu sein, wird auch getestet: Blitzturnier des DTV (7. und 8. Juli), SV Brechen (16. Juli, H), DJK Wipperfeld (19. Juli, A), SC Heide (23. Juli, H), Bergfried Leverkusen (28. Juli), Wuppertaler SV II (6. August).

Frauen

Landesliga-Aufsteiger TG Hilgen startet am 17. Juli in die Sommer-Vorbereitung, was in erster Linie daran liegt, dass das erste Saisonspiel auch erst für den 27. August terminiert ist. Im Gegensatz zu den Männern ist selbst die Staffeleinteilung – Ende Juni ist geplant – noch nicht erfolgt.