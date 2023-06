Quartett startet in die Niederrheinliga-Qualifikation

Am Wochenende geht´s auch mit dem Kampf um die Bergische Leistungsklasse los.

Remscheid. Die Saison 2022/23 in der Niederrheinliga fand bei A-, B- und auch C-Junioren ohne Mannschaft des Fußballkreises Remscheid statt. In der am kommenden Wochenende beginnenden Qualifikation für die neue Spielzeit schicken sich nun vier Teams an, es wieder auf die Verbandsebene zu schaffen. Und auch die Quali für die Bergische Leistungsklasse (BLK) startet.

Bei den A-Junioren bekommt es der SSV Bergisch Born mit dem 1. FC Bocholt (11. Juni, 11 Uhr, A), Dostlukspor Bottrop (14. Juni, 19 Uhr, A) und der SG Kaarst (18. Juni, 11 Uhr, H) zu tun. „Unser Ziel ist ganz klar der Aufstieg in die Niederrheinliga“, sagt Trainer Marvin Plott, der die Qualifikation durch den Meistertitel in der BLK erreicht hatte. Er sieht sein Team gerüstet. Auch weil mit Julian Bernhard, Janis Bernhard, Antonio Plesa, Finn Roloff, Mauri Amato, Mario de Siena und Dominik Krekel starke Jungs aus der B-Jugend hochgerückt sind.

Diese hatten mit ihrem alten Team als BLK-Vierter die Quali erreicht. In der trifft der SSV auf den BV 04 Düsseldorf (11. Juni, 11 Uhr, H), den Wuppertaler SV (genauer Termin noch offen, H) und den SV Bedburdyck/Gierath (18. Juni, 11 Uhr, A). Coach Daniel Krause sagt: „Wir sehen uns eher in der Außenseiterrolle, da der WSV ganz klarer Favorit ist. Trotzdem wollen wir bestmöglich abschneiden.“

Auch bei den C-Junioren sind die Borner im Rennen. Christian Bernhards Truppe wurden folgende Gegner zugelost: SV Mönchengladbach (10. Juni, 15 Uhr, H), PSV Wesel (genauer Termin noch offen, H) und Spvg. Schonnebeck (17. Juni, 14 Uhr, A). „Wir werden in jedem Spiel unsere Bestleistung abrufen müssen“, ist sich der Trainer sicher. Die zuletzt absolvierten Testspiele stimmen Bernhard, für den das Erreichen der Quali als Vizemeister der Bergischen Leistungsklasse (punktgleich mit Baumberg) schon „ein Meilenstein“ war, positiv. „Wir sind überzeugt davon, dass wir die Qualifikation schaffen.“

In der Parallelgruppe greifen die C-Junioren des FC Remscheid an, wo sie gegen die SG Essen-Schönebeck (10. Juni, 15 Uhr, H), SpVgg. Sterkrade-Nord (13. Juni, 19 Uhr, H) und den SuS Dinslaken (17. Juni, 15 Uhr, A) spielen. „Wir können, müssen aber nicht aufsteigen“, bringt FCR-Urgestein und Trainer Markus Hosnjak die Zielsetzung auf den Punkt. Generell sei es für den Verein wichtig, mit A-, B- und C-Jugend konstant in der Bergischen Leistungsklasse vertreten zu sein.

Zum Modus der Niederrheinliga-Quali: Der Gruppensieger steigt in allen drei Altersklassen auf. Bei den B-Junioren spielen die Zweitplatzierten der sechs Gruppen noch drei weitere Plätze aus, bei den C-Junioren schaffen diese ebenfalls den Sprung auf Verbandsebene.

Im Kampf um einen Platz in der Bergischen Leistungsklasse greifen ab Sonntag folgende Teams an. A-Junioren: BV Burscheid und SV 09/35 Wermelskirchen; B-Junioren: FC Remscheid und SC 08 Radevormwald; C-Junioren: FC Remscheid II.